Les Alouettes en demi-finale de l’Est: un dernier match pour Kristian Matte à Montréal?

Le joueur de ligne offensive des Alouettes Kristian Matte y fait abstraction, mais il pourrait bien en être, samedi, à son dernier match de football disputé à Montréal.

«On ne pense jamais à ces choses-là parce que si on fait ça, on ne se concentre pas sur la bonne affaire, a commenté l’athlète de 38 ans, originaire de Saint-Hubert, après l’entraînement de jeudi. Quand ça va être le temps d’y penser, on va y penser... En ce moment, tout le monde est concentré sur le match de cette semaine. Personnellement, j’aime bien y aller un jour à la fois et saisir l’occasion pour avoir du plaisir en jouant avec mes amis.»

Arrivé en 2010 après avoir été choisi dès la première ronde du repêchage, soit au septième rang, Matte a passé toute sa carrière dans la Ligue canadienne de football avec les Alouettes. En comptant les éliminatoires, il en sera, lors de cette demi-finale de l’Est contre les Tiger-Cats de Hamilton, à son 192e match dans l’uniforme du club montréalais.

Une victoire contre les Ti-Cats amènerait ensuite Matte et ses coéquipiers à affronter les Argonauts, le samedi 11 novembre, à Toronto. Peu importe ce que l’avenir lui réserve, le Québécois savourera l’appui de la foule, samedi, dans le cadre de cette importante partie éliminatoire à domicile.

«J’aime croire que c’est la foule la plus bruyante de la ligue avec la montagne qui est là, ça vient fermer l’endroit, a noté Matte, à propos du stade Percival-Molson. Plusieurs partisans ont aussi des klaxons et c’est sûr que ça devient parfois difficile pour les équipes adverses. C’est bruyant et on adore ça!»

Ce 13e joueur

L’entraîneur-chef Jason Maas reconnaît à son tour l’importance d’être à la maison pour ce match éliminatoire contre les Tiger-Cats, un privilège obtenu grâce à une fiche de 11-7 et à l’obtention du deuxième rang de la section Est à l’issue de la saison régulière.

«Tu veux jouer devant tes partisans et on a travaillé fort tout au long de la saison pour avoir cette opportunité, a commenté Maas. C’est spécial pour notre organisation de pouvoir remercier nos partisans pour leur soutien en leur offrant un match supplémentaire. Ils sont extraordinaires, ils sont bruyants et fiers. Ils nous aident.»

En faisant du bruit pour déranger l’attaque adverse lorsqu’elle est sur le terrain, le public fait son boulot à titre de 13e joueur.

«On en a parlé un peu dans le vestiaire et nous jouons pour ces partisans, nous jouons pour cette province et nous sommes excités», a ajouté Maas.

Une photo d’équipe

Le match de samedi est prévu à 15h. Il y aura alors une distribution de la photo d’équipe aux 5000 premiers spectateurs présents.

Sur cette photo, quelques joueurs s’apprêtent, sans le savoir, à disputer leur dernier match dans l’uniforme des Alouettes, à Montréal. Tous s’allient par ailleurs pour que ce ne soit pas tout simplement leur dernière partie de football en 2023.

