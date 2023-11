Le «dieu grec» prend du galon

Quand les Canadiens ont réclamé au deuxième tour (46e au total) du repêchage de 2019 le défenseur Jayden Struble, une pièce d'homme que Marc Bergevin a qualifié de «dieu grec», le jeune athlète venait de récolter 40 points en 28 matchs à l'école secondaire St. Sebastian's et était reconnu pour son style offensif un peu casse-cou.

Avec le temps, Struble est devenu dans la NCAA avec l’Université Northeastern un défenseur à vocation plus défensive. Il s’est assagi. Lorsqu’il est débarqué à Laval l’an dernier, Struble a poursuivi dans cette veine en se concentrant davantage sur son jeu défensif pour commencer du bon pied sa carrière dans la Ligue américaine (LAH).

Mais lors de la visite des Comets de Utica mercredi soir à la Place Bell, on a découvert un Struble plus impliqué à l'autre bout de la patinoire. L’Américain de 22 ans a marqué le premier but de sa carrière dans la LAH avec un tir parfait dans la partie supérieure et il aurait même pu en inscrire un deuxième.

Jayden Struble, bardown



Rocket trailing 3-1 on Struble's first AHL goal! pic.twitter.com/JSx2WdXRUu — Scott Matla (@scottmatla) 2 novembre 2023

«Il est plus confortable, a observé l’entraîneur-chef du Rocket, Jean-François Houle au terme d’une défaite de 4 à 1 de sa troupe. C’est un des joueurs qui a un bon "gap", ainsi il défait beaucoup de jeux et ça lui permet de se porter à l’attaque.»

«Il a eu quelques chances ce soir. Il a compté un but et, après ça, il a eu deux, trois bonnes chances de marquer. Je pense que c’est positif pour lui. Depuis le début de l’année, il nous donne du assez bon hockey pour un jeune homme qui en est à sa première année professionnelle.»

Struble a maintenant près d’une vingtaine de matchs d’expérience dans la LAH et il semble avoir trouvé sa vitesse de croisière.

«Ça vient avec le fait de jouer et d’être plus à l'aise, a expliqué le principal intéressé dans le vestiaire. J’essaye d’amener des rondelles au filet et de rester impliqué dans le jeu. Des trucs simples.»

«C’est évidemment un bon joueur, a reconnu Brandon Gignac au sujet de son coéquipier. Il ne se complique pas la vie et il voit bien le jeu.»

«Il a bien joué, a noté Lucas Condotta, un autre vétéran du Rocket. Il a gardé les choses simples et il jouait dur. C’était bien de le voir récompensé avec un but.»

Candidat pour un rappel

Les yeux étaient tournés vers Logan Mailloux, Mattias Norlinder ou encore William Trudeau au début de la saison, mais c’est Struble qui se démarque jusqu’ici comme étant le défenseur le plus constant et efficace à la ligne bleue du Rocket. Une déclaration qui ne suscite pas un grand débat auprès des observateurs couvrant la formation lavalloise.

De telles performances de Struble en font un candidat de choix pour un rappel si un défenseur gaucher tombe au combat chez les Canadiens. Dans tout ça, Struble se contente de faire son boulot une journée à la fois.

«J’essaye simplement de mériter ma place dans la formation, a-t-il indiqué pour expliquer à quels facteurs il doit sa constance cette saison. C’est une approche au jour le jour. Je ne vois pas trop loin dans l’avenir. Je reste dans le moment présent et j’essaye de livrer chaque jour la marchandise.»