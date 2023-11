Conditions difficiles pour les botteurs dans la Ligue canadienne de football

Le métier de botteur est souvent ingrat au football, particulièrement à cette période-ci de l’année, où le ballon voyage moins bien sous le froid.

«C’est sûr que ç’a un petit impact quand il fait plus froid, le ballon voyage moins qu’au début de l’année», reconnaît le botteur des Alouettes David Côté, qui se montre toutefois en confiance à l’aube du match de demi-finale de la section Est contre les Tiger-Cats de Hamilton, samedi, à Montréal. «Il y a aussi souvent plus de rafales de vent en raison du froid qui s’installe. Par contre, ça fait partie des éléments avec lesquels il faut jouer et c’est la même chose pour les deux équipes... Tout au long de la semaine, on s’est entraînés dans ces conditions-là afin de s’habituer pour être le plus prêt possible.»

Côté a notamment raté deux placements, sur des distances de 45 et 50 verges, le week-end dernier, lors du dernier match de la saison régulière des Alouettes. Montréal l’a alors emporté 22 à 20 contre ces mêmes Tiger-Cats, mais ces deux bottés ratés auraient pu coûter le match.

«On savait que c’était pas mal notre limite, on l’a même poussée un peu, selon le vent de face qui soufflait à ce moment-là, a commenté le botteur, à propos du dernier placement raté de 50 verges. Malheureusement, le botté est arrivé à court d’environ une demi-verge. C’était décevant, mais on va s’assurer que le prochain coup, il va être tout juste un peu plus loin.»

Faites du bruit!

À son tour, Côté a reconnu le bonheur de pouvoir jouer ce prochain match éliminatoire à domicile.

«La foule est incroyable à Montréal, les partisans sont toujours très impliqués et ils font vraiment une différence, a-t-il noté. Au moins une fois par match, il y a une pénalité pour l’autre équipe parce qu’il y a de la confusion en raison du bruit. Ils connaissent leur football et crient au bon moment. Ça peut faire une grosse différence de jouer à la maison.»