CH en séries? On sera bientôt fixés!

Publié aujourd'hui à 19h38

Mis à jouraujourd'hui à 19h38

Chaque saison, il y a un outil de mesure important pour les observateurs quant aux tendances lourdes des équipes et à leur véritable potentiel d’atteindre les séries éliminatoires.

Cet outil est en fait une date butoir : la Thanksgiving américaine qui survient toujours le quatrième jeudi de novembre.

Les statistiques sont affolantes dans la Ligue nationale. Plus de 85% des équipes qui sont dans le tableau des séries éliminatoires, lors de l’Action de grâce de nos voisins du sud, entrent dans les séries le printemps venu.

Autrement dit, si autour du 20ème match de ta saison, tu es en séries, les chances sont de 8,5 sur 10 que tu sois de la grande danse en avril...

Le Canadien joue ce soir le 10ème match de sa saison en Arizona.

La fiche de 5-2-2 pour 12 points en neuf rencontres du CH le place au troisième rang de la section Atlantique, le dernier qui garantit une entrée en séries au printemps.

Montréal doit toutefois disputer 10 matchs d’ici le jeudi 23 novembre, jour de célébration de la Thanksgiving américaine.

Lors de cette séquence, le CH, qui a eu la chance de disputer six de ses neuf premiers matchs à domicile, va en disputer cinq à la maison et cinq sur la route.

Il affrontera à quatre reprises des adversaires directs de la section Atlantique, deux fois les Bruins les 11 et 18 novembre, les Red Wings à Détroit le 9 et le Lightning à Montréal le mardi 7 novembre...

Quatre matchs pas simples du tout sur papier...

Après son arrêt en Arizona face à des Coyotes plutôt coriaces ce soir, les hommes de Martin St-Louis seront à St. Louis face aux Blues, samedi soir, à notre antenne.

Le CH va recevoir tour à tour les Canucks le 12 novembre, les Flames le 14 et les Golden Knights le 16.

Il serait facile de convenir que tout va très bien se passer. Montréal vient de livrer une superbe bataille à Vegas lundi soir.

Dans les faits, le Boston risque de « rider » le Canadien, le Détroit itou... et le Lightning joue très bien en dépit de l’absence d’Andrei Vasilevskiy.

Tandis que les Golden Knights seront « difficiles à jouer contre » et que le CH va découvrir des Canucks bien différents et autrement plus fringants le 12 novembre.

Alors... combien de points le CH peut raisonnablement penser amasser sur une possibilité de 20 d’ici la pause de la Thanksgiving ?

Il serait déplorable que la récolte soit inférieure à 10 points en 10 matchs... même qu’un dossier de .500 serait un brin décevant compte tenu du départ de l’équipe depuis neuf matchs.

Si le Canadien amasse 11 points en 10 matchs, il portera son total à 23 points en 19 rencontres...

Dépendant combien de points le Tricolore amassera contre le Boston, le Détroit et Tampa, cela pourrait être suffisant à maintenir le CH dans le tableau des huit équipes classées en séries dans l’Association de l’est.

Évidemment qu’on ne s’énervera pas outre mesure si tel devait être le cas. On ne va pas convenir officiellement qu’on aura droit au moins à une ronde de séries en avril impliquant le Canadien.

Par contre, on se souviendra de la manière. Si les hommes de Martin St-Louis ont continué, au fil des 10 prochains matchs, d’afficher une rigueur au travail et une constance dans les résultats, tout en maintenant une courbe ascendante de progression...

Alors sans trop partir en peur, on pourra augmenter notre niveau de confiance, notre foi tranquille en ce groupe de joueurs et d’entraineurs jusqu’ici sans peur et sans reproche ou à peu près.

La séquence qui commence ce soir sera plus éreintante que celle qui s’est terminée à Vegas lundi.

Mais en même temps, si je vous avais dit le 11 octobre à 17h que le Canadien va ramasser 12 points en neuf matchs en octobre, dont un gros point ce soir à Toronto en scorant cinq buts pis un autre gros point à Vegas le 30 au soir en venant de l’arrière en fin de troisième période...

Les chances sont excellentes que vous m’auriez dit que j’avais bu un excellent « kool-aid » servi par les vendeurs du temple.

Et pourtant...