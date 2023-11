Aleksander Barkov fier de surpasser son ancien comparse Jonathan Huberdeau

Le capitaine des Panthers de la Floride, Aleksander Barkov, s’apprête à écrire un chapitre important du livre d’histoire de la concession et il n’entend pas s’arrêter là, estimant avoir encore beaucoup à offrir sur la patinoire.

À l’occasion de l’affrontement contre les Red Wings à Detroit, jeudi, le hockeyeur de 28 ans dépassera Jonathan Huberdeau en disputant son 672e match de saison régulière à vie dans l’uniforme floridien. Pour le Finlandais ayant commencé sa carrière au sein de la Ligue nationale en 2013-2014, il s’agit d’un accomplissement synonyme de fierté, d’autant plus qu’il continue de déployer de gros efforts pour conserver une place avantageuse dans le circuit Bettman.

«Il s’agit de ma 11e saison et on dirait que ça fait seulement deux semaines. C’est un immense privilège et honneur pour moi d’être un Panther pour si longtemps. Espérons qu’il y aura plusieurs autres années», a-t-il déclaré au site NHL.com.

«Depuis le jour 1, il a été constamment le gars travaillant le plus fort et le type de modèle que tout le monde a besoin, a ajouté son coéquipier Aaron Ekblad. Il excelle régulièrement, aussi. Il ne fait pas juste se présenter pour effectuer un boulot : il le fait à titre de joueur du top 5 ou du top 10 de la ligue. C’est un gars élite et il réussit depuis toujours. Cependant, le temps file.»

Les hommages d’Huberdeau

Questionné par la même source la semaine passée, Huberdeau s’est montré élogieux à l’égard de son ancien partenaire de trio. Quand les deux joueurs se sont rencontrés au premier camp de développement de Barkov il y a une dizaine d’années, le déclic s’est fait rapidement.

«Je pense qu’une fois sur la patinoire, nous avons établi une chimie et nous aimions jouer l’un avec l’autre, a précisé l’actuel porte-couleurs des Flames de Calgary. Néanmoins, je crois que son éthique de travail [fait la différence]... c’est au gymnase et sur la glace. Il peut patiner, recevoir une passe sur son patin. Vous pouvez lui refiler la rondelle partout et il la saisira. C’est impressionnant et il m’épate encore.»

Barkov a inscrit deux buts et six mentions d’aide en sept duels cette saison. En 2022-2023, il a contribué aux succès des Panthers en séries : ses 16 points en 21 affrontements ont mené les siens jusqu’à la finale de la Coupe Stanley. Par ailleurs, il lui manque six aides pour atteindre le plateau des 400 dans la ligue.

