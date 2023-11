Hués par leurs partisans, les Maple Leafs promettent mieux

En pleine soirée de l’Halloween, mardi, les joueurs des Maple Leafs de Toronto se sont déguisés en hommes invisibles durant leur match contre les Kings de Los Angeles au Scotiabank Arena et la foule n’a guère apprécié le spectacle, tout comme l’entraîneur-chef Sheldon Keefe.

Ce dernier a vu les siens encaisser un deuxième revers consécutif dans une rencontre sans lustre, marquée par des carences évidentes en défense. Une interminable séquence d’environ deux minutes pendant laquelle les Kings ont bourdonné sans arrêt en zone des Leafs a valu aux favoris locaux une salve de huées en fin de deuxième période, un moment illustrant bien le déroulement du match. Voilà une très mauvaise façon de se préparer à visiter jeudi les puissants Bruins de Boston.

Aussi, Keefe s’attend à mieux, rapidement.

«Je devrai aller de l’avant et planifier la prochaine partie. Personne ne l’avait aujourd’hui. N’effectuons pas de comparaisons entre les nouveaux et les plus vieux... aucun ne l’avait cette fois. [Pourtant], beaucoup de gars avaient bien fait à l’étranger», a évalué l’instructeur-chef, tel qu’indiqué par le journal «Toronto Sun».

Si le club revenait d’un périple de cinq joutes, son capitaine John Tavares a préféré faire face à la musique. Selon lui, il ne s’agit pas d’une excuse pour s’écrouler à la maison.

«Peu importe les circonstances, chaque formation traverse des séquences compliquées au calendrier. On était de retour après un long voyage et, étant donné l’équipe que nous avons, il nous faut reconnaître et comprendre qu’il est nécessaire de batailler malgré cela et de trouver des façons d’exécuter, pour acquérir du rythme et imposer notre jeu, a-t-il commenté. Dans de telles situations, nous devons être meilleurs.»

Peu convaincants

Parmi les hockeyeurs qui devront en donner plus, il y a les attaquants Tyler Bertuzzi et Max Domi. Le premier compte trois points cette saison, tandis que le second demeure à la recherche d’un but après les neuf premiers matchs de la campagne. Bertuzzi n’a pas produit quand il a évolué sur le même trio qu’Auston Matthews et Mitch Marner, ce qui pourrait inciter Keefe à accorder une chance à Matthew Knies de montrer son savoir-faire aux côtés des deux gros canons des Leafs. Quant à Domi, il semble avoir conservé ses mauvaises habitudes de joueur indiscipliné sur la glace.

Le tout s’est d’ailleurs conclu par des modifications aux combinaisons en attaque, William Nylander rejoignant Marner et Matthews pendant le match de mardi. Mais nonobstant les jumelages et les stratégies, il faut agir.

«On doit avoir confiance en notre jeu, a précisé Marner. Quand nous allons bien, nous prônons un échec-avant efficace et nous soutirons la rondelle à l’adversaire. Nous avons vécu quelques moments semblables, mais pas assez. Nous avons des améliorations à apporter et nous le ferons.»

