Être toujours en quête d’un premier but n’énerve pas Josh Anderson

TEMPE | Le Canadien atteindra le plateau des 10 matchs, jeudi soir, en visitant les Coyotes de l’Arizona. Une rencontre au cours de laquelle Josh Anderson tentera encore d’inscrire son premier but de la saison.

Ce ne sont pourtant pas les occasions qui ont manqué depuis le début de la saison pour l’attaquant de 29 ans. Il compte déjà neuf tirs au but décochés depuis le bas de l’enclave.

En temps normal, il devrait avoir touché la cible à deux ou trois occasions.

Crédit photo : Photo Martin Chevalier

Encore face aux Golden Knights, il est parvenu à percer la défense pour arriver presque seul devant le gardien. Malheureusement, il a été incapable de mettre Adin Hill à l’épreuve.

« Je m’en voudrais beaucoup plus si nous ne connaissions pas de succès en tant qu’équipe. Puisque ça va bien, je tente de ne pas trop y penser, a soutenu le principal intéressé, après l’entraînement du Tricolore. Ce qui est encourageant, c’est que les occasions sont là. Alors, c’est certain que ça va finir par arriver. »

Effectivement, on ne peut que ce dire que ça finira par débloquer. Et lorsque ça se produira, on pourrait très bien assister à un déluge de buts. C’est bien connu que les marqueurs de buts produisent souvent par séquence. Même si ça n’a jamais vraiment été le cas pour Anderson depuis son entrée danas la LNH.

« Il y a toujours des séquences plus creuses au cours d’une saison. Il faut garder confiance et continuer de travailler à peaufiner son jeu », a déclaré l’Ontarien.

Un trio en panne

Anderson n’est pas le seul membre de cette unité à éprouver des ennuis « de finition ». Juraj Slakovsky est également en quête de son premier but de la saison. Quantà Alex Newhook, il en a inscrit trois, mais aucun lors des six derniers matchs.

« On regarde des séquences vidéos. On essaie de voir ce que l’on peut améliorer, trouver les détails qui pourront nous aider », a expliqué Anderson.

La formation montréalaise, qui a surpris au cours de ce premier mois d’activité, améliorerait grandement ses chances de démontrer qu’elle n’est pas un feu de paille si ce trio pouvait se mettre en marche.

Car il semble que malgré ce manque de production, Martin St-Louis laissera ce trio intact.

« Je n’ai pas perdu confiance en ce trio », a-t-il soutenu.

« Leur problème en est un d’équilibre, a-t-il indiqué, laissant sous-entendre une certaine carence dans la capacité de lecture des trois attaquants. Tu dois être capable de lire où les joueurs adverses se trouvent sur la glace, mais également où sont tes coéquipiers. Quand ils vont recommencer à faire ça, ça va aller mieux.»

Voilà donc un aspect du jeu sur lequel il faudra porter attention au cours des prochaines rencontres.