Démission de Pierre Dorion: la porte s'ouvre-t-elle finalement pour Patrick Roy?

La démission de Pierre Dorion chez les Sénateurs d’Ottawa est-elle une bonne nouvelle pour Patrick Roy, qui désire obtenir une autre chance dans la Ligue nationale de hockey? La réponse est oui... et non.

Oui, parce que chaque fois qu’un poste s’ouvre dans la LNH, c’est une autre occasion pour Roy de faire un retour dans la ligue qu’il a quittée en 2016 après un séjour de trois saisons derrière le banc de l’Avalanche du Colorado. Dans le contexte actuel, où il n'est plus actif dans le monde du hockey, rien de mieux que de voir son nom revenir rapidement dans les rumeurs afin qu'il ne tombe pas dans l'oubli.

De toute façon, ce n'est rien de nouveau: nom de Roy est rattaché aux Sénateurs depuis longtemps. Il a notamment fait partie du processus d’embauche d’un nouvel entraineur-chef en 2019 – on y reviendra – mais le nouveau propriétaire de l’équipe, Michael Andlaeur l’aime beaucoup.

Le confrère Jonathan Bernier révélait en juin, lors de l’achat des Sénateurs par Andlaeur, que ce dernier était «assurément intéressé à voir Patrick Roy diriger son équipe.»

Les deux hommes avaient fait connaissance lorsque le Canadien, dont Andlaeur était actionnaire minoritaire, cherchait un remplaçant à Marc Bergevin au poste de directeur-général de l’équipe.

«C'est un chic type, avait dit Patrick Roy lors de la conférence de presse au cours de laquelle il a annoncé son départ des Remparts de Québec, le 13 juin dernier. Est-ce qu'il va m'appeler [pour un poste]? Aucune idée.»

Dorion, un partisan de Roy

Maintenant, le «non».

Non, parce que Dorion aurait pu être un allié pour Patrick Roy. Il a été permis d’apprendre à travers les branches que l’ancien directeur-général des Sénateurs avait été grandement impressionné par le travail de Roy lors de la dernière Coupe Memorial.

La façon avec laquelle Roy et son équipe d’entraineurs avait préparé leur équipe pour le match final de la Coupe Memorial, face aux Thunderbirds de Seattle, n’était pas passé inaperçue pour l’ancien directeur-général des Sénateurs.

Les Remparts avaient vaincu Seattle lors du tournoi à la ronde, sans être convaincants puis, en finale, ils avaient complètement dominé ceux qui étaient considérés comme les favoris de la compétition. Québec avait mis la main sur la Coupe Memorial avec une victoire de 5-0 et Roy avait alors mis le pilote des Thunderbirds, Matt O'Dette, dans sa petite poche.

Dorion, faut-il le rappeler, tenait déjà en bonne estime Patrick Roy, qu’il avait inclus dans sa liste de candidats au poste d’entraineur-chef de son équipe en 2019. C’est finalement D.J. Smith qui avait obtenu le job qu’il occupe encore, à ce jour.

«Aujourd’hui, c’est à propos de D.J., mais la seule chose que je vais vous dire sur Patrick, c’est que l’entrevue était exceptionnelle», avait mentionné Dorion après avoir confirmé l’embauche de Smith.

Smith restera-t-il?

D’ailleurs, en conférence de presse, celui qui occupera les fonctions de Dorion sur une base intérimaire, Steve Staios, a offert un très timide vote de confiance à Smith

«Les joueurs respectent DJ, ils travaillent fort et n’ont jamais triché. Ils sont préparés quand arrivent les matchs. Si vous demandez à DJ et moi s’il y a place à amélioration, la réponse serait oui et DJ dirait la même chose. J’ai confiance que ce groupe va continuer d’aller dans la bonne direction», a-t-il répondu à une question portant sur l'avenir du reste du personnel hockey de l'équipe, à la suite de la démission de Pierre Dorion.

Mais avant de décider de garder ou congédier Smith, les Sénateurs seront à la recherche d’un directeur-général, un poste que Roy pourrait et aimerait occuper, il ne s’en est jamais caché.

Si ce n’est pas vers lui que l’équipe se tourne pour remplacer Dorion, Roy devra espérer que le candidat sélectionné soit ouvert à sa candidature ou que Michael Andlaeur ait des mots convaincants en sa faveur.

Parce qu’un fait demeure : malgré tout le positif qui a été dit à son sujet par les gens qui l’ont côtoyé avec les Remparts de 2018 à 2023, il semble encore faire peur à plusieurs organisations dans la LNH.