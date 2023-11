Darche, le meilleur des scénarios?

À la recherche d’un nouveau directeur général depuis cet après-midi, les Sénateurs d’Ottawa s’intéresseraient, selon la rumeur, à ce vieux routier de Peter Chiarelli.

De passage à «JiC» mercredi, le chroniqueur et animateur Tony Marinaro croit d’ailleurs que c’est l’ancien DG des Bruins et des Oilers qui obtiendra ce poste.

Cela dit, les Sénateurs pourraient peut-être faire mieux que Chiarelli, un homme expérimenté, certes, mais à la feuille de route discutable.

Pourraient-ils frapper un grand coup, à la place, avec le Québécois Mathieu Darche?

«Mathieu Darche, c'est très possible, a avancé Tony. Parce qu'il a joué à Hamilton pour Michael Andlauer (le nouveau proprio des Sénateurs).»

«J'espère que ça va être Mathieu Darche, parce que j'aimerais qu'il ait sa chance, a-t-il ajouté. Il a acquis énormément d'expérience avec Julien BriseBois et le Lightning de Tampa Bay. Et le recyclage des directeurs généraux et entraîneurs, c'est assez, là.»

Quant à Pierre Dorion, «démissionné» par les Sénateurs mercredi, son départ semblait de plus en plus inévitable.

«Quand t'as une équipe avec des jeunes comme ça, que tu rates les séries depuis que t'es là, six-sept ans de suite... Dans les derniers mois, à deux reprises il aurait pu perdre des jeunes prometteurs via le ballottage, une équipe qui a des problèmes avec la masse salariale et là on ne sait même s'ils vont faire les séries», a énuméré le chroniqueur au sujet des ratés du Franco-ontarien, qui laissera néanmoins derrière une belle fondation de jeunes joueurs de talent.

Voyez la chronique de Tony Marinaro en vidéo principale.