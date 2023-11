CH: Jacob Fowler récompensé

Le choix de troisième tour, le 69e au total, du Canadien de Montréal en 2023, Jacob Fowler, a connu un premier mois d’activité étincelant dans la NCAA.

Le cerbère des Eagles de Boston College a d’ailleurs été élu gardien du mois d’octobre dans la section Hockey East. Fowler a été le partant lors des six matchs de son équipe durant cette séquence, présentant une fiche de 5-1-0, une moyenne de buts alloués de 2,15 et un taux d’efficacité de ,919.

Il connaît ainsi un début de carrière fumant dans les rangs collégiaux, ce qui va certainement plaire aux têtes dirigeantes du Tricolore. Fowler n’a d’ailleurs pas caché ses ambitions de devenir le partant devant le filet du CH dans le futur, en entrevue avec Kevin Dubé du Journal de Québec.

«C’est ce qui me motive tous les jours, avait-il déclaré. Je sais que le chemin pour s’y rendre n’est pas facile et qu’il n’y a qu’un seul poste de gardien numéro 1 disponible. Pour m’y rendre, je devrai le mériter chaque jour et travailler plus fort que les gars qui y sont déjà, mais aussi ceux qui viendront après moi.»

