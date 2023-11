Aatos Koivu sur les traces de son père

Admissible au prochain repêchage amateur de la Ligue nationale de hockey (LNH), Aatos Koivu, le fils de l’ancien capitaine du Canadien de Montréal Saku Koivu, fait tourner des têtes par les temps qui courent en Finlande.

À la suite d’une saison 2022-2023 mitigée avec l’équipe des moins de 18 ans de Turun Palloseura, en Finlande, où il n’a amassé que trois buts et quatre mentions d’aide pour sept points, Koivu connaît un début de campagne étincelant.

• À lire aussi: Nicklas Backstrom s’éloigne du hockey

• À lire aussi: Elias Pettersson fait grimper sa valeur

• À lire aussi: Charlie McAvoy suspendu par la LNH

Grâce à ses 15 points (cinq filets et 10 aides) en autant de rencontres cette année, le joueur de centre a été rappelé par la formation des moins de 20 ans et il ne ralentit pas, récoltant quatre buts et trois mentions d’aide en sept joutes.

Ses bonnes performances lui ont d’ailleurs valu une sélection avec l’équipe nationale finlandaise des moins de 18 ans en vue d’un tournoi durant lequel les Lions affronteront notamment les États-Unis, le 10 novembre.

Répertorié à 126 lbs et 5 pi et 11 po, l’athlète de 17 ans devra ajouter du poids à sa charpente s’il souhaite vraiment être considéré comme un candidat de choix au prochain encan. Il pourrait d’ailleurs devenir le troisième de la famille à évoluer dans la LNH, après son père et son oncle Mikko, qui a endossé les chandails du Wild du Minnesota et des Blue Jackets de Columbus entre 2005 et 2021.

À voir aussi :