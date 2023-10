«Tout a dérapé dans les deux dernières années» - Pierre Gervais

Après l'énorme succès du livre «Au cœur du vestiaire», Pierre Gervais et Mathias Brunet récidivent avec «Pierre Gervais - En prolongation».

En entrevue avec Jean-Charles Lajoie, mardi, l'ancien gérant de l'équipement des Canadiens a raconté les motifs qui avaient fait en sorte qu'un deuxième ouvrage était nécessaire.

«Le deuxième tome est arrivé un peu comme le premier. J'avais tellement de gens qui me disaient qu'ils auraient aimé que je partage ma carrière avec eux. Pour le deuxième tome, les gens me disaient qu'ils avaient adoré le premier et qu'ils avaient lu le livre trop vite. Ça m'a joué dans la tête un peu. J'ai vu des anciens collègues pendant l'été qui m'ont fait penser à des choses.»

Gervais est également revenu sur sa relation avec Marc Bergevin d'une manière différente que dans le premier tome.

«Je n'ai pas parlé à Marc, mais j'ai dit les vraies affaires. Comme dans le cas de Dominique Ducharme, j'ai dit qu'ils étaient des bons gars, mais il est arrivé ça. J'étais proche de Marc Bergevin. Il venait déjeuner dans mon bureau et on allait à la pêche ensemble. C'est un gars cool, le fun, qui aidait et qui faisait rire tout le monde. Ce que je raconte, c'est que tout a dérapé dans les deux dernières années.»

Celui que l'on surnomme Gerv assure toutefois que ce deuxième livre n'a rien d'une espèce de réhabilitation avec des gens qui auraient pu être froissés par le premier.

«Je n'essaie pas de rétablir les ponts ou de bien paraître. Honnêtement, j'ai dit ce que j'avais à dire. Est-ce ça plait ou est-ce que ça ne plait pas? Les gens vont retenir ce qu'ils veulent bien retenir.»

De son côté, Mathias Brunet explique que la raison d'être de ce deuxième tome était, dans un certain sens, une façon d'encourager un autre genre de public aux plaisirs de la lecture.

«L'un des incitatifs pour le deuxième livre était, ce qui était tellement important pour nous, c'est le nombre de personnes qui ne lisent jamais. Les gens venaient nous voir au Salon du livre pour nous dire qu'ils ne lisaient jamais et qu'ils avaient lu ce livre. On voulait leur en donner un deuxième. Par contre, j'ai une mauvaise nouvelle pour eux. Il n'y aura pas de troisième livre.»

Voyez l'entrevue en question dans la vidéo ci-dessus.