Hutson se prononce sur son arrivée à Montréal

BOSTON | Lane Hutson a dominé offensivement à sa première saison dans la NCAA, devenant le défenseur de moins de 19 ans le plus productif en une seule saison dans ce circuit, et tout indique qu’il devrait à nouveau produire des chiffres astronomiques en 2023-2024. Mais ça ne veut pas dire que, pour lui, c’est le hockey professionnel qui l’attend dans quelques mois.

Certes, les partisans du Canadien l’attendent avec impatience. Chaque semaine, une séquence de l’un de ses jeux spectaculaires fait surface sur les médias sociaux et ravive cet espoir que le Tricolore ait déniché une future vedette offensive à la ligne bleue.

Mais la réalité n’est pas aussi simple, et Lane Hutson ainsi que son entraîneur-chef avec les Terriers de l’Université de Boston, Jay Pandolfo, le savent.

Hutson demeure un joueur de petit gabarit – il a officiellement atteint les 5 pi 10 et pèse 160 lb – qui, bien que ses habiletés offensives sont dignes de l’élite, doit continuer à travailler sur certains aspects de son jeu défensif.

«Je veux prendre le temps»

C’est sa progression, cette saison, qui dictera la suite des choses.

«C’est évident que ce serait incroyable de faire le saut chez les professionnels puisque c’est mon but depuis tellement longtemps. Par contre, je veux prendre le temps de jouer cette saison collégiale et je vais tout évaluer par la suite. Je veux continuer de grandir, grossir et prendre de la force physique. Ce qu’on veut cette année, c’est gagner le titre national», a-t-il assuré lors d’un entretien avec Le Journal, la semaine dernière, au Agganis Arena de Boston.

Ne croyez toutefois pas que, même s’il désire prendre son temps, Hutson ne croit pas qu’il réussira, dans un avenir rapproché, à jouer dans la LNH.

«J’ai le sentiment que j’ai ce qu’il faut pour m’y rendre et jouer dans cette ligue. Il faudra tout d’abord que j’obtienne ma chance et tu ne sais jamais vraiment comment tu vas t’ajuster tant que tu n’y es pas. Par contre, c’est évident que je travaille fort chaque jour pour rendre la décision du Canadien la plus difficile possible, le temps venu», a-t-il assuré, répétant un peu plus tard avoir adoré son expérience aux côtés de David Reinbacher lors du camp de développement.

Des fleurs

À écouter ses coéquipiers parler de lui, il est difficile de croire que Hutson demeurera une année de plus à dominer comme il le fait dans la NCAA.

«C’est le meilleur défenseur de la ligue. Il possède des habiletés hors du commun et est aussi très compétitif. Il traite chaque entraînement avec la même intensité que si c’était un match. Il nous pousse tous à être une meilleure équipe et les gars le suivent. Je pense vraiment qu’il n’y a pas de limite à ce que Lane peut devenir», l’a complimenté son coéquipier Luke Tuch.

«Il est tellement agile. Il crée des jeux parce qu’il voit des choses sur la patinoire que la majorité des joueurs ne voient pas. Il n’existe pas beaucoup de joueurs comme lui», a renchéri son coéquipier Macklin Celebrini, considéré comme le meilleur espoir en vue du prochain repêchage de la LNH.