Lane Hutson en a marre des commentaires sur sa taille: «Ça devient parfois redondant.»

BOSTON | Lane Hutson a produit offensivement partout où il est passé. Littéralement. Malgré tout, il reste encore plusieurs sceptiques sur son potentiel chez les pros en raison de sa petite taille. Et ces critiques, l’espoir du Canadien commence à en avoir ras-le-bol.

Le défenseur du Canadien l’a reconnu lors d’un entretien avec Le Journal lors d’un séjour à Boston, la semaine dernière. Nous avions évidemment des questions là-dessus, sur sa maturité physique, sa puberté qui ne semble pas terminée.

Mais avant, on lui a demandé: «Es-tu tanné qu’on t’en parle?»

«Ça devient parfois redondant, de constamment entendre parler du fait que je suis petit, a-t-il reconnu. Ça fait partie de qui je suis et je n’ai pas choisi d’avoir cette taille. Honnêtement, je suis heureux d’être comme je suis et j’ai l’impression que je l’utilise à mon avantage. Toute ma vie, les gens ont douté de moi et ont eu l’impression que je ne réussirais pas. Il y a toujours eu des doutes sur mon jeu et ça me motive.»

«Le plus intelligent sur la glace»

Hutson mesure 5 pi 10 po – il a gagné un pouce depuis le dernier camp de développement du Canadien – et pèse 160 lb. D’un côté, il est légitime de se demander si Hutson sera en mesure de réussir les mêmes jeux spectaculaires qu’il accomplit dans les rangs inférieurs, une fois dans la grande ligue.

De l’autre, on ne peut que reconnaître que, malgré ces doutes qui sont présents depuis plusieurs années dans son cas, il a toujours été en mesure de faire la transition vers le niveau supérieur avec succès.

Crédit photo : Photo Martin Alarie

L’an dernier, à sa première saison dans la NCAA, il a conclu avec 48 points en 39 matchs, devenant le défenseur de moins de 19 ans ayant réussi le plus de points en une campagne dans du circuit universitaire américain.

Son coéquipier et espoir du Canadien, Luke Tuch, a vu Hutson évoluer depuis la saison dernière. Il a aussi représenté les États-Unis, avec lui, lors du dernier Championnat mondial de hockey sénior en Finlande et en Lettonie.

« Ce que j’ai réalisé au Mondial, c’est que les gars n’ont pas tous les impondérables, mais l’aspect de leur jeu qu’ils maîtrisent, ils y sont meilleurs que tous les autres. Lane n’a peut-être pas la taille parfaite, il est petit et n’est pas gros, mais il est plus intelligent que tout le monde sur la glace. En plus, il n’a peur de rien, il est toujours dans les batailles.»

Crédit photo : Photo AFP

Le point de mire

Quand on parlait du fait qu’il réussissait toujours à grimper les échelons avec succès, sa saison dans la NCAA, l’an dernier, en a été un exemple plus que tangible.

Tous ceux qui suivent de près le hockey de la NCAA le diront: Lane Hutson fait partie des joueurs les plus spectaculaires du circuit et ses manœuvres, parfois à haut risque, ont continué de fonctionner.

«L’an dernier, on savait qu’il avait du talent, mais on ne savait pas à quoi s’attendre ni comment son jeu se transposerait dans la NCAA. La réalité, c’est qu’il a probablement été notre meilleur joueur», a reconnu l’entraîneur-chef des Terriers de l’Université de Boston, Jay Pandolfo.

Maintenant, cette saison, les attentes sont élevées à son endroit et parmi les plus gros défis qui l’attendent, il y a celui d’être le point de mire de chacun des adversaires qu’il va affronter, estime son entraîneur-chef, Jay Pandolfo.

«Je suis pas mal convaincu qu’une grande partie du plan de match de tous les clubs qu’on affronte est: comment on arrête Lane Hutson? Il a à affronter des joueurs de 23 ou 24 ans qui ont comme simple mission de le freiner. Tu ne peux pas simplement te présenter à l’aréna et penser que tu vas faire ce que tu veux. C’est le défi qui va l’attendre chaque soir, mais il est prêt à ça. Lane est un jeune compétitif et qui aime les défis.»

Bon début de saison

Jusqu’ici, il s’acquitte plutôt bien de cette tâche. À ses cinq premiers matchs de la saison, Hutson a récolté cinq points, dont trois le 27 octobre dernier, lors du passage du Journal au Agganis Arena.

De retour d’une blessure au haut du corps qui lui avait fait rater une rencontre, Hutson a été une menace constante sur le plan offensif, faisant mal paraître les Minutemen de UMass à plusieurs reprises en route vers une prestation d’un but et deux passes dans une victoire de 5-2.

«Je suis encore plus confiance et plus à l’aise que l’an dernier. Je sais qu’il y a de la pression sur moi, mais c’est quelque chose qui me motive», a ajouté le jeune homme.

