Plus rien n’arrête Félix Auger-Aliassime

Félix Auger-Aliassime a poursuivi sa série de victoires, réussissant son entrée au tournoi Masters de Paris-Bercy en battant Jan-Lennard Struff en deux manches de 7-6 (3) et 6-4, mardi.

Le Québécois est sur une lancée phénoménale depuis une semaine, lui qui vient de défendre son titre à Bâle de façon convaincante. Demi-finaliste l’an dernier dans la capitale française, «FAA» semble avoir les munitions pour aller loin.

Le service a été l’arme principale d’Auger-Aliassime dans cette bataille. Pas moins de 70 % de ses premières balles ont été en jeu et il n’a perdu que six points dans ces circonstances. Ses 17 as lui ont également permis de terminer rapidement ses jeux.

Pour Struff, le match a tourné au vinaigre. L’Allemand n’a pu briser le Montréalais en trois occasions et il a rapidement goûté à la médecine de son adversaire en toute fin de première manche. Le tennisman de 23 ans a remporté un cinquième bris d’égalité consécutif.

La 19e raquette mondiale devra trimer dur au tour suivant, puisqu’il croisera le fer avec le sixième favori de l’événement, Stefanos Tsitsipas. Le Grec a obtenu un laissez-passer en première ronde.