Apparition publique de Céline Dion lors du match Canadiens-Golden Knights

LAS VEGAS | On se demandait bien ce qui avait pu retenir Martin St-Louis aussi longtemps dans le vestiaire après la rencontre. Évidemment, avec la belle performance de ses joueurs, on se doutait que ce n'était pas en raison d'un grand discours ou d'une séance vidéo qui n'en finissait plus. C'est plutôt en raison d'une invitée spéciale apparue dans le vestiaire pour venir serrer la pince des membres de la direction du Canadien. Nulle autre que Céline Dion.

• À lire aussi: Rumeurs sur Céline dans la presse à potins française: «Je ne sais pas où ils trouvent cela, ça n’a pas de sens», s'indigne Claudette Dion

Une rencontre qui n'a pas laissé l'entraîneur du Tricolore indifférent.

« J’étais content de lui serrer la main et de la féliciter en personne. C’est une personne inspirante, a-t-il indiqué. Elle avait 14 ans quand elle a chanté Une colombe pour le pape au Stade olympique. Je ne la connaissais pas beaucoup dans ce temps-là. Tout le chemin qu’elle a parcouru dans son domaine, c’est spécial. »

St-Louis, qui à l'époque de la visite du pape Jean-Paul II n'était âgé que de neuf ans, a bonne mémoire. Il faut dire que l'événement a marqué toute une génération. D'ailleurs, c'est cette prestation qui a assurément jeté les bases de la prolifique carrière que la chanteuse de Charlemagne a connu au cours des quatre décennies suivantes.

De son côté, Chantal Machabée n'a pas raté l'occasion d'immortaliser sa rencontre avec la diva.

«De la belle visite à notre match à Vegas hier. Merci Céline Dion pour ta grande générosité. Toute l’équipe était très heureuse de te rencontrer toi et ta famille», a écrit la vice-présidente, communications hockey du Canadien, en légende d’une photo partagée sur Instagram.

On y voit les deux femmes poser côte à côte.

Il s’agit d’une des rares apparitions de la chanteuse qu’elle a annoncé en décembre dernier être atteinte du syndrome de Moersch-Woltman ou le syndrome de la personne raide.

Ce trouble neurologique rare l’a poussée à reporter à plusieurs reprises des spectacles prévus dans le monde entier.

À voir aussi :