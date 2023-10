Un pas de recul pour Thomas Bordeleau

Les Sharks de San Jose ont rétrogradé l’attaquant Thomas Brodeleau dans la Ligue américaine de hockey (LAH), lundi.

Le fils de Sébastien Bordeleau a inscrit un but et une mention d’aide pour deux points en six parties dans la Ligue nationale cette saison. Il rejoindra le Barracuda de San Jose, l’équipe avec laquelle il a principalement évolué en 2022-2023. Cette saison-là, il a touché la cible 22 fois et fourni 19 aides pour 41 points en 65 parties dans la LAH.

Le natif de Houston, au Texas, compte sur une expérience de 22 rencontres dans le circuit Bettman et y a amassé neuf points. Bordeleau est un choix de deuxième ronde (38e au total) des Sharks au repêchage de 2020.

Par ailleurs, le club de San Jose a retiré le nom de l’attaquant Mikael Granlund de la liste des blessés. Il était tenu à l’écart des patinoires depuis le 13 octobre en raison d’une blessure dont la nature n’a pas été dévoilée.