Sabalenka critique le «manque de respect» de la WTA

La numéro un mondiale Aryna Sabalenka a critiqué lundi l'organisation du Masters WTA de Cancun, assurant ne pas se sentir en sécurité dans le stade éphémère construit pour l'occasion et déplorant un «manque de respect» des instances dirigeantes du tennis mondial.

«Je dois dire que je suis très déçue par la WTA, et par mon expérience jusqu'à présent aux Finales WTA», le nom donné au Masters, a écrit la Bélarussienne de 25 ans sur Instagram.

«Comme joueuse, j'ai le sentiment que la WTA me manque de respect. Je pense que la plupart des joueuses aussi. L'organisation n'est pas au niveau de ce qu'on attend pour le Masters. Pour être honnête, je ne me sens pas en sécurité à l'idée de devoir évoluer longtemps sur ce court», a ajouté Sabalenka, qui a écrasé la Grecque Maria Sakkari 6-0, 6-1 dimanche lors de la première journée du tournoi.

Selon Sabalenka, les joueuses n'ont pas été autorisées à s'entraîner sur le court avant la veille de l'ouverture du Masters: «Ce n'est pas acceptable pour moi, avec de tels enjeux».

La joueuse a toutefois précisé que ses critiques visaient la WTA, et non les organisateurs locaux du tournoi. «Je tiens vraiment à saluer les organisateurs du tournoi, tous ceux qui ont construit ce court à la dernière minute et tous ceux qui travaillent autour de cet événement. Je sais que ce n'est pas leur faute.»

Cancun a été officiellement désignée pour accueillir le prestigieux tournoi de fin de saison le 7 septembre seulement, après que la WTA a écarté la possibilité d'organiser le Masters en Arabie saoudite, une idée qui avait fait polémique, notamment auprès des anciennes joueuses Martina Navratilova et Chris Evert.

Les Masters rassemblent chaque fin d'année les huit joueuses de simple et les huit paires de double les mieux classées en fin de saison. Elles avaient eu lieu l'an dernier à Fort Worth, au Texas.