Le Tricolore affronte les Golden Knights, des champions toujours invaincus

LAS VEGAS | Les partisans du Canadien devront veiller tard pour voir leurs favoris à l’œuvre. Mais ça risque de devoir la peine. La troupe de Martin St-Louis affronte les Golden Knights, à Vegas. Les champions de la coupe Stanley sont l’une des deux équipes toujours invaincues dans la LNH depuis le début de la saison (8-0-1).

«C’est un superbe défi. On a l’occasion de réaliser quelque chose que personne n’a réussi à faire encore cette année contre eux », a fait valoir l’entraîneur du Canadien, après l’entraînement matinal des siens.

Le Journal vous propose cinq choses à surveiller pour ce premier match du Tricolore dans l’ouest du continent.

Crédit photo : AFP

1. Un 300e match pour Suzuki

Le capitaine du Canadien a connu un début de saison inquiétant. Il semble maintenant avoir pris son erre d’aller. Il a été l’un des principaux acteurs des deux dernières remontées du Tricolore. Contre Columbus, il a inscrit trois points. Samedi, il s’est fait complice d’un but en plus d’inscrire celui de la victoire pendant la séance de tirs de barrage. C’est donc de bon augure pour le 300e match de sa carrière. Rencontre qu’il disputera face à l’équipe qui l’a repêché au 1er tour, en 2017.

Nick Suzuki : « Ça passe vraiment vite. D’ailleurs, les joueurs plus vieux m’avaient avisé de cette réalité. C’est particulier que ça se passe contre cette équipe. Je veux absolument qu’on remporte ce match. »

Crédit photo : Photo Martin Chevalier

2. Juraj Slafkovsky prêt à rebondir

On reconnait les bons athlètes à la capacité qu’ils ont de rebondir après une contre-performance. Juraj Slafkovsky a connu un match plus que difficile, samedi, lors de la visite des Jets. Des revirements, des mauvaises et décisions et un flagrant manque de confiance ont incité Martin St-Louis à lui faire sauter quelques présences en troisième période. Le Slovaque souhaitera assurément se racheter.

Alex Newhook : « Je ne crois pas qu’il manque de confiance. C’est un premier choix au total. Il sait qu’il est bon, il sait ce qu’il peut apporter à cette équipe. Il ne faut pas oublier que c’est un des joueurs les plus jeunes de la ligue. D’ailleurs, il est déjà très dur envers lui-même.

Crédit photo : Photo Martin Chevalier

3. Montembeault devant le filet

Samuel Montembeault obtiendra son quatrième départ de la saison. À sa dernière présence devant le filet, jeudi dernier contre les Blue Jackets de Columbus, il a repoussé 33 tirs pour aider les siens à l’emporter en prolongation. Il célèbre son 27e anniversaire de naissance. Ses coéquipiers voudront sans doute lui offrir une belle victoire en cadeau.

Crédit photo : Photo Martin Chevalier

4. Matheson peut-être de retour

Blessé au bas du corps lors de la visite des Jets, Mike Matheson a dû faire l’impasse sur la troisième période. Il pourrait être de retour à son poste ce soir. Martin St-Louis a affirmé qu’une décision serait prise dans son cas tout juste avant le match.

Crédit photo : Joël Lemay / Agence QMI

5. Ducharme s’ajoute à la filière québécoise

Le Québec a toujours bien été représenté chez les Golden Knights. C’est encore une fois le cas avec Jonathan Marchessault, William Carrier et Nicolas Roy. Derrière le banc, on note l’ajout de Dominique Ducharme à titre d’adjoint à l’entraîneur Bruce Cassidy. Le Joliettain a été embauché au cours de l’été pour s’occuper principalement des stratégies et systèmes de jeu offensifs.

Formation probable du Canadien:

Caufield-Suzuki-Harvey-Pinard

Slafkovsky-Newhook-Anderson

Pearson-Monahan-Gallagher

Pezzetta-Evans-Armia

Matheson-Kovacevic

Guhle-Barron

Xhekaj-Harris

Montembeault

Allen