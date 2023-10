Le secret de Jake Allen

Le premier match de Jake Allen cette saison ne s’est pas très bien passé. Le vétéran avait accordé des buts douteux aux Maple Leafs de Toronto, qui l’avaient emporté 6-5 en tirs de barrage.

Il a depuis apporté des changements à son équipement, plus précisément à ses jambières et à son masque.

Vous pouvez notamment voir sur ses nouvelles jambières une flèche qui pointe vers le haut.

Les résultats sont probants depuis, comme l’a noté Renaud Lavoie lundi lors de sa chronique à la quotidienne JiC.

On parle de trois victoires, d’une moyenne de buts alloués de 1,94 et d’un taux d’efficacité de ,948.

«Je peux te garantir une chose, les jambières avec des triangles, ça va demeurer en place, a assuré Lavoie. J’en parlais avec José Théodore dans l’avion et il me disait : "Renaud, tout est calculé dans la façon que tu sélectionnes ton équipement." Si t’es capable de sauver quatre, cinq, six ou sept buts dans une saison parce que ton équipement peut déranger l’adversaire un peu, pourquoi pas?»

Voyez la chronique complète de Renaud Lavoie dans la vidéo ci-dessus.