Joe Thornton : une grande carrière, sans coupe Stanley

Joe Thornton a été l’un des visages de la Ligue nationale de hockey (LNH) pendant plus de deux décennies.

Ce week-end, l’homme de 44 ans a officiellement annoncé sa retraite. Il a disputé sa dernière saison en 2021-2022. Les faits d’armes de Thornton sont nombreux et impressionnants, même s’il n’a jamais été en mesure de soulever la coupe Stanley en 24 saisons dans le circuit Bettman.

Voici les grands moments de la carrière de «Jumbo Joe» :

Un premier de classe

Après une fantastique saison de 41 buts et 81 mentions d’aide pour 122 points en 59 parties avec les Greyhounds de Sault Ste. Marie, dans la Ligue de hockey junior de l’Ontario, Thornton est devenu le premier joueur sélectionné au repêchage de 1997. Ce sont les Bruins de Boston qui ont eu la chance de mettre la main sur le natif de London. Il deviendra ensuite le visage de l’organisation du Massachusetts pour un peu moins de huit campagnes. En 532 matchs avec les «Oursons», il a récolté 617 points (285 buts et 454 aides).

Le fameux échange

À l’été 2005, Thornton et les Bruins ont eu des négociations contractuelles acrimonieuses. Le joueur était malheureux des performances de l’équipe, tandis que l’organisation n’appréciait pas le mode de vie du patineur. Malgré tout, il a paraphé un contrat de trois ans d’une valeur totale de 20 millions $. Le club de Boston a connu un mauvais début de saison en 2005-2006 et a décidé d’échanger son joueur-vedette aux Sharks de San Jose. En retour, les Bruins ont obtenu Wayne Primeau, Brad Stuart et Marco Sturm. Cet échange est encore considéré par plusieurs comme un vrai vol de la part de la formation californienne.

Une légende des Sharks

Dès sa première saison avec l’équipe de San Jose, Thornton a remporté le trophée Hart, en plus d’être le champion compteur de la LNH. Il a joué 15 campagnes avec les Sharks. Il occupe le premier rang de l’histoire de l’organisation pour les mentions d’aide (804), le deuxième pour le nombre de points amassés (1055), le troisième pour les matchs disputés (1104) et quatrième pour les buts (251).

Une seule finale

Thornton a participé 19 fois aux séries éliminatoires, mais n’a atteint la finale qu’une seule fois. C’était en 2015-2016 et les Penguins de Pittsburgh ont eu le meilleur en six parties pendant la finale. Le joueur de centre a été le cinquième meilleur pointeur des éliminatoires et le quatrième plus productif chez les Sharks. Il a récolté trois buts et 18 aides pour 21 points en 24 rencontres.

Deux autres équipes

Dans sa quête de remporter la coupe Stanley en fin de carrière, Thornton a décidé de signer des contrats au salaire minimum avec des équipes aspirant aux grands honneurs. Il a ainsi porté les couleurs des Maple Leafs de Toronto en 2020-2021 et des Panthers de la Floride en 2021-2022. Il n’a cependant pas franchi la première ronde avec les Leafs et le deuxième tour avec les Panthers.

Thornton a conclu sa carrière avec 430 buts et 1109 aides pour 1539 points en 1714 matchs. Il figure au 12e rang de l’histoire de la LNH pour les points, au septième rang au chapitre des aides et au sixième pour les matchs joués.

Brillante carrière internationale

Thornton a représenté le Canada avec succès à de nombreuses reprises. Avec la feuille d’érable, il a remporté une médaille d’or olympique en 2010 à Vancouver et la médaille d’or au Championnat du monde de hockey junior en 1997. Il a également remporté l’argent au Championnat du monde senior et le titre de joueur par excellence du tournoi en 2005.

