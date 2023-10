Enfin une source de réjouissance pour les Sénateurs

Les Sénateurs d’Ottawa obtiendront du renfort en défense prochainement.

Artem Zub a repris l’entraînement lundi matin. Il espère retrouver son poste jeudi contre les Kings de Los Angeles.

Zub a ainsi raté les quatre derniers matchs des «Sens», qui ont signé une seule victoire au cours de cette séquence.

Depuis le début de la saison, Zub a récolté un but et deux aides en quatre rencontres. Son différentiel de +3 est le meilleur de l’équipe ontarienne.

Par ailleurs, le défenseur Jakob Chychrun n’a pas participé à la séance du jour, mais il n’est pas blessé.

Deux autres membres de la brigade défensive des Sénateurs se trouvent sur le carreau : Erik Brannstrom et Thomas Chabot, absents depuis les 27 et 28 octobre, respectivement. Le premier est à l’écart pour une durée indéterminée en raison d’une commotion cérébrale, tandis que Chabot manquera de quatre à six semaines à cause d’une fracture à une main.