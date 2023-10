Connor McDavid et les Oilers vont-ils sauver leur peau?

Le début de saison est loin d’être facile pour la bande de Connor McDavid, sauf que la Classique héritage disputée dimanche soir pourrait l’avoir relancée une fois pour toutes.

Confrontés à leurs grands rivaux de Calgary, les Oilers d’Edmonton ont retrouvé le sourire devant plus de 55 000 spectateurs. Non seulement leur capitaine a effectué un retour au jeu après avoir manqué deux rencontres à cause d’une blessure au bas du corps, mais ils ont également savouré un gain de 5 à 2 pour freiner une séquence de quatre échecs.

Même si la troupe de l’entraîneur-chef Jay Woodcroft demeure en situation précaire au classement, elle peut finalement bâtir sur des éléments positifs. Evander Kane et Leon Draisaitl avaient bonne mine au Commonwealth Stadium, où ils ont chacun amassé deux mentions d’aide; le premier a également touché la cible. Puis, le gardien Stuart Skinner a rassuré quelques partisans en obtenant une première victoire en cinq sorties en 2023-2024.

Edmonton occupe le sixième rang de la section Pacifique et beaucoup de chemin reste à parcourir, mais ses rivaux n’ont qu’à bien se tenir. Le club est sur la voie du retour, espèrent ses joueurs.

«Nous formons un groupe en confiance. Nous savons à quel point nous sommes une bonne équipe. Nous n’avons pas encore offert notre meilleur jeu et c’est frustrant, a d’ailleurs mentionné l’attaquant Zach Hyman au quotidien Edmonton Sun avant l’affrontement. Il nous faut retrouver notre jeu. Nous savons en quoi il consiste et nous connaissons notre identité. Nous devons prendre les choses en main. Si nous jouons de la meilleure façon, tout le reste suivra.»

Or, il semble que la présence de milliers de gens dans le stade et l’événement spécial lui-même aient donné un peu de vigueur à une formation qui se cherchait. Mais surtout, le retour de McDavid s’est avéré salutaire.

«Lorsque votre capitaine, qui est la tête du serpent, revient au jeu, tout le monde profite d’un autre élan, a estimé le pilote au site NHL.com. Je crois qu’il a joué avec son cœur. C’est un match différent, la glace n’est pas conforme à la normale, mais je pense qu’il a été dangereux à chaque séquence. Il pousse le club vers l’avant grâce à sa vitesse et nous avons eu droit à un très bon signal dans sa performance.»

De meilleurs jours à venir?

Devant les médias, McDavid a exprimé sa satisfaction quant à sa soirée de travail, lui qui était tombé au combat le 21 octobre. Ayant totalisé plus de 23 minutes en temps d’utilisation, il ne ressemblait pas à un hockeyeur qui a manqué à l’appel. Voilà la meilleure des nouvelles pour ses coéquipiers qui ont reçu les huées de leurs amateurs dans les matchs précédents.

«Je l’ai dit quotidiennement: notre personnel ici est bon, de haut en bas. J’étais à l’aise sur tous les plans, a-t-il considéré. C’est évidemment une victoire importante et nous en avions besoin. Que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, c’était un gros duel et l’emporter devant nos partisans a rendu cela encore plus agréable.»

Les Oilers retrouveront la glace du Rogers Place pour y accueillir les Stars de Dallas, jeudi, et les Predators de Nashville deux jours plus tard.

