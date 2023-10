Refonte du repêchage: Bettman s'avoue surpris

Le commissaire de la LNH, Gary Bettman s’est dit «surpris», dimanche, du vote majoritaire des équipes de la ligue en faveur d’un changement de format du repêchage.

Cette nouvelle version s’apparenterait à ce qui se fait dans la NFL et la NBA, où toutes les équipes restent à la maison alors que la ligue organise un événement centralisé avec les différents espoirs.

«J'ai été un peu surpris», a donc avoué le commissaire dans un entretien accordé à notre collègue Renaud Lavoie en marge de la Classique héritage, à Edmonton.

«Mais il était très clair que les équipes voulaient organiser leur propre événement dans leur ville, un peu comme la NFL et la NBA le font, a-t-il ajouté. Nous aurons les choix au repêchage avec nous, à l'endroit où nous tiendront l'événement, les familles seront là.»

«La seule différence sera que les équipes pourront faire leurs affaires chez elles, dans leurs marchés, et organiseront des événements pour leurs partisans, a également mentionné le commissaire. Je pense que cela a à voir avec tout ce qu'implique un repêchage pour une équipe. Le nombre de gens qui y participent, comme les dépisteurs, ceux qui font le travail sur les ordinateurs et qui allient technologie et statistiques...»

Le grand patron de la LNH a cependant laissé entendre que cette nouvelle orientation pourrait ne pas être définitive.

«C'est ce que les clubs nous ont dit qu'ils voulaient faire, a-t-il réitéré. Nous verrons à quel point ça fonctionne bien et nous pourrons toujours faire marche arrière. Mais cela restera un gros événement à l'endroit où nous (la ligue) allons l'organiser.»

La première édition de ce tout nouvel encan devrait avoir lieu en 2025, avec une possibilité pour le mois de juin 2024.

Pinto, un cas isolé

Le commissaire a bien voulu commenter, aussi, le dossier Shane Pinto. Le patineur de l’organisation des Sénateurs a été suspendu pour 41 matchs, il y a quelques jours, en lien avec ses habitudes en matière de paris sportifs. Pinto n’a pas parié sur des matchs de hockey, ce qui est formellement interdit, mais ses façons de faire, lorsqu’il pariait sur d’autres sports, étaient néanmoins discutables.

Bettman est convaincu qu’il n’a pas besoin de réexpliquer aux joueurs de la ligue ce qu’ils peuvent et ne peuvent pas faire.

«C'est déjà très clair, a-t-il souligné. Le fait qu'il y a des paris sportifs légaux rend la chose plus facile à surveiller, et soyons très clair: Shane n'a pas parié sur les matchs de la LNH.»

Il y a plus de 700 joueurs qui jouent dans la ligue et même si tout le monde connaît les règles de celle-ci en matière de paris sportifs, une «aberration» peut survenir, a-t-il indiqué.

Le commissaire insiste néanmoins pour dire que le cas Pinto était «une situation isolée, exceptionnelle».

Voyez l’entretien complet en vidéo principale.