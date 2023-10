NFL: les Broncos se paient les Chiefs

Jusqu’ici extrêmement décevants depuis le début de la saison, les Broncos de Denver se sont offert une victoire de prestige 24 à 9 face aux puissants Chiefs de Kansas City, dimanche soir au Empower Field.

Des doutes avaient été émis quant à la présence de Patrick Mahomes pour le match, étant ennuyé par un virus, mais il a finalement joué. Il a tout tenté pour donner à son équipe les moyens de partir de Denver avec le gain, en vain.

Malgré tout, il aura terminé sa soirée de travail avec 24 passes complétées sur 38 tentatives et des gains de 241 verges. Pour rester dans le match, les Chiefs (6-2) se sont reposés sur le botteur Harrison Butker, qui est allé inscrire trois placements, dont un à 56 verges.

On ne peut cependant pas dire que c’est grâce au brio du vis-à-vis de Mahomes, Russell Wilson, que les Broncos (3-5) sont ressortis gagnants de ce duel. Malgré trois passes de touché, le dernier cité a subi six sacs du quart, en plus de compléter seulement 12 de ses 19 passes, amassant 114 verges par les airs.

Les Chiefs n’avaient pas perdu depuis le premier match de la saison, le 9 septembre dernier. Ils affronteront les Dolphins de Miami la semaine prochaine.

Joe Burrow en forme face aux 49ers

On a eu droit à un Joe Burrow en pleine possession de ses moyens lors de la victoire des Bengals de Cincinnati (4-3) 31 à 17 face aux 49ers de San Francisco (5-3).

Dès les premiers instants du match, Burrow a montré de quel bois il se chauffait sur une séquence où il a fait preuve de beaucoup d’abnégation, se débarrassant de plusieurs joueurs des 49ers avant de rejoindre son coéquipier Tee Higgins sur un jeu de 20 verges.

Il a inscrit deux passes de touché uniquement au premier quart, avant d’en ajouter une troisième lorsqu’il a trouvé Ja’Marr Chase sur 17 verges. Burrow a terminé la rencontre avec une efficacité de 87,5% (28/32) sur ses passes, pour 293 verges de gains par les airs.

Joe Mixon a également connu une belle rencontre, rejoignant la zone payante à une reprise, en plus d’amasser 87 verges par le sol sur 16 tentatives.