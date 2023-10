Un manque de confiance évident pour Slafkovsky

Juraj Slafkovsky connaît un début de saison en dents de scie.

L'attaquant est incapable de coller deux bonnes performances consécutives. Samedi soir contre les Jets, Slafkovsky a décoché deux tirs, mais affiché un différentiel de -2 en 12:02 de temps de glace.

En début de deuxème période, le Slovaque a été directement responsable du but de Nino Niederreiter avec un revirement derrière Jake Allen.

«La rencontre de lundi à Buffalo j'y étais, il a été le meilleur joueur de son trio. Quand on regarde ce soir [samedi], son manque de confiance dans son jeu, à chaque fois que ça arrive, les gens se posent la question si la solution pour son développement passe par Laval», a déclaré Renaud Lavoie dans l'Après match LNH.

«C'est quelque chose qui est récurrent. J'ai hâte de voir un Slafkovsky capable de donner trois bonnes performances de suite. Le grand défi de ces jeunes-là, c'est la constance.»

Les panélistes Guillaume Latendresse, Maxim Lapierre et Pascal Leclaire s'entendaient tous pour dire que Slafkovsky ne mérite pas d'être envoyé à Laval avec le Rocket.

Afin d'offrir une meilleure chance au premier choix du repêchage 2022, Lapierre propose un chagement de trio.

«Je ne suis pas certain qu'il évolue sur le bon trio. Regardez Anderson et Newhook qui patinent à 100 milles à l'heure. Ce sont des gars difficiles à lire. Mon chagement serait de le placer avec Monahan et Gallagher, des joueurs plus lents et plus structurés», a mentionné celui qui compte 614 matchs d'expérience dans la LNH.

