Les Sénateurs renouent avec la victoire

Après une glissade de trois revers de suite, les Sénateurs d’Ottawa sont allés s’imposer 5 à 2 contre les Penguins de Pittsburgh, samedi soir, au PPG Paints Arena.

Les favoris locaux n’ont presque pas existé dans cette rencontre à sens unique. Avec un peu moins de six minutes à écouler à l’engagement initial, Brady Tkachuk a accepté une superbe passe de Claude Giroux avant de déjouer Tristan Jarry du côté de la mitaine.

• À lire aussi: Un match arrêté après un coup de patin au cou

• À lire aussi: Joe Thornton annonce officiellement sa retraite

• À lire aussi: Sabres: Connor Clifton puni par la LNH

Le capitaine des Sénateurs a ajouté un deuxième filet en troisième période, cette fois-ci sur des offrandes de Tim Stützle et Travis Hamonic, avant que Drake Batherson ferme une bonne fois pour toutes les livres. Ridly Greig et Dominik Kubalik ont également fait scintiller la lumière rouge pour les «Sens».

Du côté des Penguins, Sidney Crosby et Jake Guentzel ont été les deux buteurs. Le capitaine des «Pens» a également récolté une aide dans la défaite des siens.

Dans les buts, le gardien du club ottavien Joonas Korpisalo a été spectaculaire, effectuant 39 arrêts sur 41 tirs. On ne peut pas en dire de même de Jarry, qui a cédé à trois reprises sur neuf lancers avant de laisser sa place à Magnus Hellberg.

Les Predators victorieux face aux Maple Leafs

Ilya Samsonov faisait son retour devant la cage des Maple Leafs de Toronto, qui ont récemment préféré faire confiance à Joseph Woll. Disons que ça ne s’est pas passé comme prévu pour le Russe, qui a encaissé trois buts sur 24 lancers, dont celui qui a fait gagner les Predators de Nashville en prolongation.

En raison de ce revers, les Torontois ont une fiche identique (5-2-1) à celle du Canadien de Montréal.

Les choses avaient pourtant bien commencé pour les Leafs, car William Nylander, sur des passes de ses acolytes Auston Matthews et Mitch Marner, a fait mouche en avantage numérique pour donner une avance de 1 à 0 aux siens.

Les joueurs de Nashville ont cependant fait preuve de résilience. Ils sont revenus de l’arrière à deux reprises. Les vedettes du club ont connu une soirée prolifique. Roman Josi (un but et une passe) et Ryan O’Reilly (deux buts) ont récolté deux points. Filip Forsberg a également récolté deux aides.

Les Panthers et les Islanders font le travail

Plus tôt samedi, les Panthers de la Floride se sont défaits du Kraken de Seattle. Matthew Tkachuk a enfin inscrit son premier but de la campagne, qui permettait d’ailleurs à sa formation de revenir à 2 à 2. Enfin, Nick Cousins, l’ancien du CH, a inscrit le filet gagnant avec 5 min 52 s à écouler à la joute.

Chez le Kraken, Jared McCann et Eeli Tolvanen sont les joueurs qui ont déjoué Sergei Bobrovsky.

Enfin, les Islanders de New York ont signé une modeste victoire de 2 à 0 contre les Blue Jackets de Columbus. Kyle Palmieri, avec son troisième but de la saison, et Matt Martin ont fait bouger les cordages. Semyon Varlamov a enregistré un blanchissage de 34 arrêts.

Les Red Wings enchaînent les défaites

Après un excellent début de saison, les Red Wings ont encaissé une troisième défaite de suite, cette fois au compte de 4 à 1 contre les Bruins.

Toujours invaincus en temps réglementaire cette année, les Bruins ont frappé à deux reprises en première période, par l'entremise de Pavel Zacha et Charlie McAvoy.

David Pastrnak a ajouté un doublé pour les locaux en troisième période, tandis que Joe Veleno a assuré la réplique pour Détroit. L'ancien des Sea Dogs a cinq buts déjà cette saison.