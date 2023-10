Drouin et Hoffman au neutre

Quitter Montréal n’a pas relancé les carrières de Jonathan Drouin et Mike Hoffman jusqu’ici cette saison.

Les deux anciens attaquants des Canadiens sont au neutre avec chacun une maigre passe.

Hoffman, qui a disputé huit matchs, soit un de plus que Drouin, évoluait au sein du troisième trio des Sharks vendredi soir avec Jacob Peterson et Filip Zadina. La formation californienne, la pire de la LNH à l’heure actuelle, s’est inclinée 3-0 devant les Hurricanes de la Caroline.

Les temps sont très durs à San Jose. La troupe de David Quinn n’a marqué que huit buts en huit matchs et n’a récolté qu’un point au classement.

L’Avalanche a de son côté démarré la saison en force avec six victoires et une défaite, mais cela ne se reflète pas dans la production de Drouin qui jouait aux dernières nouvelles avec Miles Wood et Ross Colton au sein de la troisième unité offensive.

La formation de Denver a offert un contrat d’un an au Québécois dans l’espoir de le voir s’éclater avec son ancien compagnon des Mooseheads de Halifax Nathan MacKinnon, mais ce dernier est plutôt flanqué d’Artturi Lehkonen et de Valeri Nichushkin par les temps qui courent.

Hoffman et Drouin ont quitté les Canadiens dans des circonstances différentes l'été dernier. Le premier a été échangé aux Sharks dans la transaction à trois équipes qui a envoyé Erik Karlsson aux Penguins de Pittsburgh. Drouin est pour sa part devenu joueur autonome sans compensation le 1er juillet.