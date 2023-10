Il y aura un programme double ce soir à TVA Sports.

Nous vous présenterons à 18h le match entre les Blackhawks de Chicago et les Golden Knights de Vegas. Ce sera suivi de la rencontre entre les Coyotes de l’Arizona et les Kings de Los Angeles.

Les Blackhawks et les Golden Knights s’affronteront déjà pour la deuxième fois de la saison. Il y a six jours, l’équipe du Nevada l’avait emporté 5-3. Depuis, elle a battu les Flyers de Philadelphie pour améliorer à 7-0 sa fiche parfaite. C’est la seule formation toujours invaincue jusqu’ici. Jeudi, les Bruins de Boston (6-0-1) et l’Avalanche du Colorado (6-1) ont subi leur premier revers.

Ça va moins bien pour les Hawks, qui tenteront d’arrêter à trois leur série de défaites. Ils ne comptent que deux victoires à leurs sept premiers matchs.

Par ailleurs, en fin de soirée, les Coyotes et les Kings en viendront aux prises pour une deuxième rencontre de suite. Mardi, la formation californienne s’était imposée 6-3.

Les deux clubs connaissent une heureuse séquence, ayant gagné trois de leurs quatre derniers matchs.