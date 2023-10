Le robuste arrière du CH Arber Xhekaj n’a certainement pas eu tort de laisser tomber les gants devant l’attaquant des Blue Jackets Dmitri Voronkov après que celui-ci l’eut frappé de manière très douteuse, hier.

Pourtant, les arbitres ont trouvé le moyen de se fourvoyer sur la séquence en accordant un deux minutes de pénalité supplémentaire au joueur des Canadiens, a déploré notre collègue Renaud Lavoie, à «JiC».

«Ceux qui ont vraiment volé le spectacle en première (période) ne portaient ni un chandail blanc, ni un chandail rouge», a-t-il indiqué lors de sa «Mise en échec».

«Parce que quand tu vois quelqu'un se faire détruire dans le dos comme ça, et que tu donnes un deux minutes de plus pour rudesse parce que le gars n'est pas content... elle est où la rudesse? C'est déjà parti, le combat», a-t-il ajouté.

«On a vu la même chose plus tard dans le match, a-t-il également mentionné. On se fait frapper par derrière, mais on égale les pénalités. Un peu de sérieux, là.»

Il a aussi été question, durant son intervention, d’un premier but qui tarde pour Rafaël Harvey-Pinard ainsi que de la malheureuse blessure subie par le défenseur des Sénateurs Thomas Chabot.

Voyez «la Mise en échec» en vidéo principale.