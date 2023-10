Un généreux don de Jack Eichel

L’attaquant des Golden Knights de Vegas Jack Eichel a pigé dans sa poche pour venir en aide aux personnes ayant une déficience intellectuelle.

Jeudi, le deuxième choix au total du repêchage de 2015 a remis un chèque de 40 000$ à la Best Buddies International. Il a également invité 50 bénéficiaires de la division du Nevada de la fondation à venir assister à l’entraînement des «Chevaliers dorés».

• À lire aussi: Gestes racistes: des hockeyeurs noirs de niveau M15 persécutés

• À lire aussi: Classique héritage: il y a de l’espoir pour Connor McDavid

Selon leur site web, Best Buddies International est une organisation à but non lucratif dédiée à l’établissement d’un mouvement bénévole mondial qui crée des opportunités d’amitiés individuelles, d’emploi intégré, de développement du leadership et de vie inclusive pour les personnes ayant une déficience intellectuelle et développementale.

«J’ai travaillé avec Best Buddies dans mon État natal du Massachusetts et à Buffalo. C’était important pour moi d’aussi m’impliquer dans ma nouvelle vie au Nevada», a déclaré Eichel, lui dont les propos ont été rapportés par le site nhl.com.

Le joueur-vedette et certains de ses coéquipiers ont également pris le temps de se costumer pour remettre des bonbons d’Halloween aux invités. Cela a notamment permis au Québécois Jonathan Marchessault de revêtir son plus beau costume de taco.

Jack, Marchy, Stone, Hill, and McNabb are handing out candy to @BestBuddiesNV 😊🍫🍬 pic.twitter.com/oMjuPm4F9w — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) October 26, 2023

Repêché par les Sabres de Buffalo, Eichel a été échangé aux Golden Knights en novembre 2021. Il dispute la sixième année d’un contrat de huit ans qui lui permet de toucher 10 M$ annuellement.