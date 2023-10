Séance photo à couper le souffle pour Brendan Gallagher et sa fiancée

L’attaquant du Canadien Brendan Gallagher et sa fiancée Emma Fortin ont enflammé les réseaux sociaux cette semaine. La Québécoise a publié sur Instagram mercredi des photos d’une splendide séance dans les couleurs automnales de Montréal. On peut y voir les amoureux célébrer leurs fiançailles vêtus d’un complet classique noir et blanc pour lui et d’une robe blanche digne d’une future mariée pour elle. Gallagher avait demandé, en posant un genou à terre et en présentant une bague, la main de la candidate au doctorat en gestion et stratégie à HEC Montréal l’été dernier, à Whistler, en Colombie-Britannique. Peut-être que le couple souhaitait quelque chose de plus chic qu’un t-shirt, des shorts et des souliers sport pour immortaliser l’un des plus beaux moments de leur vie.

Crédit photo : Photo tirée du compte instagram @emmafortin14

