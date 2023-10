Patrick Roy, la solution?

Publié aujourd'hui à 18h41

Mis à jouraujourd'hui à 18h41

Le Canadien a un début de saison avouons-le au-dessus des attentes de tout le monde. Une fiche de 4-2-1, neuf points de classement après sept matchs, ce n’est pas toujours élégant, mais ça le mérite d’être excitant même souvent spectaculaire.

On a le goût que ça marche pour Martin St-Louis, tout le monde, joueurs, dirigeants, partisans, observateurs on tire la couverte sur le même sens. On redevient collectivement, lentement mais surement, des gagnants. On est dans un bon «boutte».

Par contre, on ne peut pas dire que ça va aussi bien partout ailleurs...

À Ottawa, c’est une saison de vérité pour D.J. Smith. Michael Andlauer, le nouveau propriétaire a les yeux rivés sur sa nouvelle acquisition et son homme de confiance, Steve Staios, est en place. Les trois victoires et quatre défaites en sept rencontres des Sénateurs sont insuffisantes.

On n’a jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression, disait la réclame de shampoing. Pas certain que Smith en met plein la vue à la paire Staios / Andlauer.

Malgré un effectif redoutable, rempli de jeunes prospects fumants, malgré un leadership assumé et facile à aimer du leader et capitaine Brady Tkachuk, les Sénateurs laissent de surcroît plusieurs billets sans preneurs lors de leurs matchs à domicile.

«Casseau» à la rescousse?

Andlauer veut déménager sa franchise dans un amphithéâtre tout neuf, idéalement aux plaines Le Breton.

Il a besoin d’un coach charismatique qui saura vendre son club au quotidien dans les médias et qui sera l’homme de hockey par qui sera inauguré son nouveau domicile d’ici quatre ans.

Ce coach devra aussi être efficace dans sa fonction première derrière le banc, spécialement avec un groupe de jeunes joueurs.

S’il peut en plus parler efficacement aux partisans francophones des deux bords de la rivière des Outaouais, je pense que les Sénateurs pourront rêver grand.

Évidemment, ce gars-là, c’est Patrick Roy ! Il n’existe aucun autre candidat qui incarne mieux ce qui est recherché à Ottawa.

C’est une saison importante pour Patrick... du moins s’il veut coacher à nouveau dans la Ligue nationale. Son palmarès impeccable de la saison dernière, dans la LHJMQ, fait de lui une cible parfaite pour une équipe qui veut procéder à un changement et s’assurer d’un impact immédiat.

Ottawa est un «fit» parfait et naturel pour Patrick. Quel bonheur on aurait ici, à Montréal, avec Martin d’un bord et Patrick de l’autre!

Une place en Alberta?

Cependant, je ne peux pas croire que si les Oilers ne se replacent pas rapidement, l’entraîneur Jay Woodcroft va passer les fêtes au centre d’achat avec la piscine.

Edmonton a une seule victoire en sept matchs et une seule défaite d’un point. C’est misérable et risible.

Là aussi, l’équipe est relativement jeune. Je pense que ce dont le capitaine Connor McDavid a besoin, c’est d’un coach mentor qui saura l’enflammer, le rendre allergique à la défaite. Je pense que Connor serait un projet idéal pour Patrick Roy!

Ça fait deux destinations canadiennes naturelles pour l’un des meilleurs coachs disponibles actuellement sur le marché.

Et d’ailleurs, comment écarter Buffalo comme destination potentielle pour Roy ?

Là aussi, trois victoires en sept matchs, c’est insuffisant. Don Granato n’a pas dirigé un match en séries éliminatoires depuis le printemps 2004 dans la Ligue américaine...

Je ne sais pas ce que Granato sert comme verbiage à ses patrons pour avoir autant de vies, mais quelque chose me dit que si les Sabres ne gagnent pas une large part de matchs d’ici les Fêtes, un changement va survenir.

Le cas des sabres est quasi identique à celui des Sénateurs. Excellent groupe de jeunes joueurs remplis de promesses, «building» à moitié vide qui a besoin d’un coach compétent et bon vendeur.

Patrick Roy serait le coach idéal pour les Sabres.

La vraie question

Mais une fois qu’on a dit tout ça, quels sont les appuis de Patrick dans les trois marchés naturels pour lui ? La seule vraie question demeure celle-là...

Dans ce business du hockey ce n’est pas qui tu es, c’est qui tu connais.

«Un chum c’t’un chum», c’est aussi vrai dans un organigramme hockey que dans l’attribution de contrats de trottoirs.

Kevyn Adams, le DG des Sabres, est américain et n’a jamais vraiment croisé Patrick, sauf comme adversaire sur la glace.

La famille Pegula ne connaît peut-être même pas Patrick, ce qui ne les honore pas, mais bon...

À Edmonton, l’empreinte de la clique du «all canadian club» est encore bien présente. Ken Holland est le DG, Bob Nicholson, Paul Coffey et Jeff Jackson constituent sa garde rapprochée.

Il faudrait un coup de force, du genre, un vrai grand ménage, mais ils ne le feront pas, ils se tiennent et s’entretiennent.

Quand on pense que Hockey Canada se passait du meilleur gardien au monde dans ses sélections plus souvent qu’autrement, comment cette clique dépassée lui ouvrirait désormais les bras en disant «viens conduire McDavid pis Leon à la coupe Stanley ?»

Ce qui nous ramène à Ottawa, le «fit» le plus naturel et probable, même si la DG, Pierre Dorion, a rencontré Patrick par pure politesse à la dernière occasion avant de se tourner vers D.J. Smith.

Mais est-ce que Pierre sera l’homme en charge d’embaucher le prochain coach des Sénateurs ?

Steve Staios est issu de la filière Hamilton. C’est vraiment un proche de Michael Andlauer. Ce dernier est sans doute sensible à un gars comme Patrick Roy. Andlauer était actionnaire du Canadien jusqu’à son achat des Sénateurs.

Il connaît le marché de l’Est du Canada. Il sait ce qu’un Patrick Roy peut porter comme bénéfices à son entreprise.

Si ses hommes de hockey lui disent le moindrement la vérité, c’est-à-dire que Patrick peut contribuer tout autant au niveau du coaching, alors le mariage sera prononcé.

Patrick aura une nouvelle chance, tandis que la plus belle chance, c’est nous les partisans de hockey et les observateurs qui allons l’avoir, soit celle de suivre tout ça au quotidien avec une excitation renouvelée!!