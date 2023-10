Paris sportifs: les meilleures offres de samedi sur Mise-o-jeu+

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu+ pour la journée du samedi 28 octobre qui valent le détour.

Rugby: Nouvelle-Zélande c. Afrique du Sud

Crédit photo : AFP

Après un mois et demi de compétition, il ne reste plus que deux équipes à la Coupe du monde de rugby. L’Afrique du Sud tente de défendre son titre acquis en 2019 et la route pour se rendre à la finale a été jonchée d’obstacles. Les «Springboks» ont battu par un seul point la France en quarts et l’Angleterre dans le carré d’as. La Nouvelle-Zélande a filé au dernier duel de façon beaucoup plus convaincante en écartant l’Argentine par le pointage de 44 à 6. Au cours des dernières années, les deux pays se sont échangé les honneurs de leurs confrontations. L’Afrique du Sud a une belle occasion d’imposer sa suprématie sur le sport face à des «All Blacks» qui n’ont pas été sans faille.

Prédiction: Victoire de l’Afrique du Sud – 2,18

Hockey: Canadien de Montréal c. Jets de Winnipeg

Crédit photo : Getty Images via AFP

Avant un petit voyage de trois rencontres, le Canadien accueillera au Centre Bell les Jets. L’équipe manitobaine a remporté ses trois derniers matchs, venant à bout des Oilers d’Edmonton, des Blues de St. Louis et des Red Wings de Detroit. Winnipeg fait tout ce qu’elle peut pour soutenir l’entraîneur Rick Bowness, qui a dû s’absenter pour être au chevet de son épouse, et des héros inattendus comme Mason Appleton et Dylan DeMelo se sont levés. Pour le CH, les victoires sont plus nombreuses que prévu, mais plusieurs des troupiers de Martin St-Louis sont à l’infirmerie. Le pilote québécois pourrait envoyer Jake Allen dans la mêlée, le gardien n’ayant accordé que trois buts sur 70 tirs récemment.

Prédiction: Victoire du Canadien de Montréal – 2,05

Football: Alouettes de Montréal c. Tiger-Cats de Hamilton

Crédit photo : Photo Martin Chevalier

Pour une troisième saison consécutive, les Alouettes et les Tiger-Cats se retrouveront en demi-finale de l’Association de l’Est, une deuxième fois au Stade Percival-Molson. Sauf qu’avant ce duel sans lendemain, ils croiseront le fer une autre fois à l’occasion du dernier match de la saison régulière. Il n’y a pas d’enjeu particulier à cette rencontre également présentée à Montréal, si ce n’est que l’occasion de bâtir du momentum. Les «Ti-Cats» sont des adversaires que la troupe de Jason Maas connaît très bien. Les Alouettes sont sortis vainqueurs de leurs deux parties face aux représentants de Hamilton cette année.

Prédiction: Victoire des Alouettes de Montréal – 1,77