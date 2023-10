«On joue comme de la m*****» : un joueur des Flames s'excuse aux partisans

Le défenseur des Flames de Calgary Nikita Zadorov n’est pas passé par quatre chemins pour décrire les performances des siens, jeudi soir.

Le club albertain a baissé pavillon 3 à 0 contre les Blues de St. Louis et a ainsi subi une quatrième défaite de suite.

«Je veux simplement m’excuser à nos partisans, nous jouons comme des merdes en ce moment», a laissé tomber Zadorov, dont les paroles ont été rapportées par The Athletic.

«Tout le monde en a marre de perdre, a-t-il aussi affirmé. Je ne veux pas en perdre quatre de suite.»

Ce n’est pas la première fois que le Russe se permet de faire des commentaires publiquement sur les insuccès des Flames depuis le début des hostilités dans la Ligue nationale en 2023-2024.

«Nous ne travaillons tout simplement pas en équipe, avait-il déclaré après le revers conte les Rangers de New York de mardi. Nous avons trop de joueurs qui jouent pour eux-mêmes. Nous devons déterminer si nous voulons jouer en équipe ou chacun pour soi.»

Jeudi, Zadorov a tenu à préciser qu’il ne visait pas un coéquipier en particulier avec ce commentaire, mais il voulait plutôt dire que toute l’équipe avait de la difficulté en ce début de campagne.

Un manque de volonté?

L’arrière ne semble pas être le seul à être découragé dans le vestiaire des Flames, qui ont maintenu une fiche de 2-5-1 jusqu'à maintenant.

«Je nous aurais aussi hués si j’avais vu la façon dont nous jouions», a notamment dit l’attaquant Elias Lindholm, lorsqu’il a été questionné sur le comportement de la foule au Scotiabank Saddledome pendant le match contre les Blues.

«En troisième période, c'était comme s’ils [les Blues] avaient brisé notre volonté», a pour sa part exprimé le défenseur MacKenzie Weegar.

«Nous avons une seule chose et c’est de la fierté. Ce soir [jeudi], on peut en quelque sorte dire que nous n’étions simplement pas là en troisième période. Nous devons garder la tête haute dans cette ligue. Si nous continuons à nous cogner la tête, nous continuons à baisser la tête, cela ne fera qu'empirer et les choses vont se détériorer.»

Les Flames renoueront avec l’action ce dimanche, dans le cadre d’un match disputé à l’extérieur au Commonwealth Stadium. Ils affronteront les Oilers d’Edmonton (1-5-1), une équipe qui a aussi son lot de difficultés depuis le début de la présente campagne.