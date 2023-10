CH : Discorde sur l'utilisation des gardiens

Les performances récentes de Jake Allen et Samuel Montembeault compliquent les décisions à prendre pour Martin St-Louis.

Si Allen a été irréprochable lors de ses deux derniers départs, il faut dire que Montembeault a bien paru jeudi contre les Blue Jackets.

Alors, qui doit être devant le filet samedi contre les Jets et lundi face aux Golden Knights ?

Les intervenants à l’émission de JiC vendredi soir, ne s’entendaient pas sur l’utilisation des gardiens du Canadien.

«Je ne peux même pas croire qu’on se pose la question. Ça doit être Jake Allen [samedi]», a mentionné Jean-Charles Lajoie dans le segment le Colisée. À écouter ci-dessus.

«C’est une belle compétition qui est en train de s’établir. Ils vont se pousser l’un et l’autre. Donc j’y vais avec Allen samedi, mais je reviens ensuite à Montembeault lundi», a répliqué Tony Marinaro.

Si les deux acolytes étaient d’accord sur l’identité du gardien pour samedi, ils étaient en désaccord pour le match de lundi à Vegas.

«Si Jake Allen gagne samedi, on verra pour la suite. On débute une nouvelle semaine et si Allen est aussi solide samedi que ses deux départs précédents, le filet lui revient lundi», a soulevé l’animateur.

Plus tard dans l’émission, lors du segment l’Agitateur, Maxim Lapierre a surpris Jean-Charles en disant que Montembeault devait être le gardien de confiance de Martin St-Louis contre les Jets samedi.

«Je ne sais pas avec qui on revient. Je sais que Jake Allen a été incroyable dernièrement, mais personnellement, je reviendrais avec Montembeault samedi. Un moment donné, il va falloir commencer à lui donner des matchs. Quand on pense à son contrat, à sa jeunesse, il faut lui donner des matchs. Il ne peut pas être là pour le fun comme dans le passé. Il n’est pas là pour ramasser du change», a déclaré Lapierre. À écouter ci-dessous.