À VOIR : Lane Hutson se donne en spectacle

De retour au jeu après avoir raté un match en raison d'une blessure, Lane Hutson s'est donné en spectacle vendredi soir.

L'espoir du Canadien a récolté une but et une mention d'aide lors de la première période du duel opposant l'Université de Boston à celle du Masschusetts (UMass).

Le défenseur a tout d'abord marqué son deuxième but de l'année avec un tir parfait en avantage numérique, ne donnant aucune chance au gardien Michael Hrabal.

Et moins de quatre minutes plus tard, Hutson s'est fait complice sur le but de Macklin Celebrini.

En plus de ses deux points, Hutson a décoché pas moins de six tirs au but lors de la première période.