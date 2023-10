Verstappen vise un nouveau record au Mexique

Le triple champion du monde en titre de Formule 1 Max Verstappen (Red Bull) sera encore le favori ce week-end du Grand Prix du Mexique, où il peut améliorer son record de victoires sur une saison.

À Mexico, où se disputera la 19e manche sur 22 de la saison, le Néerlandais peut remporter son 16e succès et ainsi améliorer sa marque de 15 victoires établie l'an passé et égalée le week-end dernier aux États-Unis.

L'insatiable Verstappen peut également devenir le quatrième pilote le plus victorieux de l'histoire en F1 à égalité avec le Français Alain Prost s'il décroche son 51e succès. Il se rapprocherait aussi du troisième, l'Allemand Sebastian Vettel (53 victoires). Il reste toutefois encore loin des 103 victoires du Britannique Lewis Hamilton, encore en activité, et des 91 de l'Allemand Michael Schumacher.

« Le circuit de Mexico est celui le plus en altitude de la saison et cela le rend plus exigeant pour les voitures, mais la RB19 a été irréprochable quelles que soient les conditions donc elle devrait être performante. On maximisera ses forces avec pour but de continuer à gagner », a déclaré le pilote de 26 ans.

Son coéquipier Sergio Pérez sera très attendu sur ses terres, quelques jours après avoir grandement bénéficié de la disqualification du Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) à Austin.

Le septuple champion du monde, qui avait terminé deuxième et avait réduit à 19 points l'écart avec le Mexicain dans la lutte pour la deuxième place du championnat, a finalement été disqualifié par les commissaires en raison d'une usure excessive du plancher de sa voiture et se retrouve désormais relégué à 39 longueurs de Pérez.

Hamilton au pied du mur

« On a fait des progrès même si on ne l'a pas suffisamment montré à Austin à cause de quelques mauvais réglages. Je suis optimiste pour ce week-end car je sais dans quelle direction nous devons aller », a souligné Pérez, qui reste sur deux troisièmes places au Mexique.

Pour garder un espoir de terminer dauphin de Verstappen, Hamilton devra de son côté exceller sur l'Autodromo Hermanos Rodriguez, qui se situe à plus de 2200 mètres d'altitude.

Très performant au Texas le week-end dernier, le Britannique, qui n'a pas marqué de points lors de deux derniers Grands Prix, voudra confirmer les progrès réalisés par sa Flèche d'argent.

« Les sentiments étaient partagés après Austin car les évolutions apportées à la voiture ont semblé améliorer nos performances. Nous avions un bon rythme et nous avons pu nous battre pour la victoire. Mais malheureusement on n'a pas su capitaliser avec un bon résultat », a expliqué Toto Wolff, le patron de Mercedes.

L'écurie McLaren sera également très attendue au Mexique après les superbes performances réalisées ces dernières semaines.

« Austin a été un très bon week-end, c'était super d'obtenir mon quatrième podium consécutif pour mon 100e Grand Prix. Nous avons fait beaucoup de progrès ces deux derniers mois et on continuera de faire de notre mieux pour engranger des points » , a estimé le Britannique Lando Norris.

Ferrari, qui a également vu une de ses monoplaces disqualifiée au Texas, celle du Monégasque Charles Leclerc, sera sous pression au Mexique. L'écurie italienne, qui pointe à 22 longueurs de Mercedes dans la lutte pour la deuxième place du championnat des constructeurs, n'a plus droit à l'erreur.

« À Mexico, je veux voir une équipe plus concentrée car on ne peut pas se permettre de mal faire les choses dans la gestion de la course, comme cela s'est produit à Austin. Sur le papier, cette course pourrait être compliquée donc on devra saisir toutes les opportunités qui se présenteront », a affirmé Frédéric Vasseur, le patron de la Scuderia.

Côté français, Alpine, qui a inscrit des points lors de six des sept dernières courses, tentera de poursuivre le redressement opéré depuis la restructuration de l'écurie cet été.

« Le tracé est plaisant et l'altitude transforme complètement les sensations. Cela modifie le comportement de la monoplace avec beaucoup moins d’adhérence et une course plus exigeante physiquement. Nous sommes prêts à relever le défi et nous espérons réaliser un week-end solide », a affirmé le Français Esteban Ocon.