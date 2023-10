PCO demeure avec Impact/TNA

Cette semaine dans le balado «Les Anti-Pods de la lutte», Kevin Raphaël et Pat Laprade s’entretiennent avec le lutteur québécois PCO, qui vient d’accepter une toute nouvelle entente avec Impact.

Par ailleurs, les deux animateurs discutent du retour au nom TNA, de la vente des billets pour les spectacles de décembre au Québec, de la retraite de Sting (et brièvement des débuts de Ric Flair à AEW) et bien plus dans un autre épisode à ne pas manquer! À écouter ici :