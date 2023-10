La rumeur a fait surface ces derniers jours : il y aurait des discussions entre les Canadiens et les Capitals au sujet de l’attaquant québécois Anthony Mantha.

Le joueur du CH mentionné dans ces discussions serait le vétéran Joel Armia. Il s’agirait donc d’un échange de joueurs en difficulté, au contrat encombrant. Armia touchera encore 3,4 millions $ par année jusqu’à la fin de la saison prochaine, alors que le joueur des «Caps» écoule actuellement la dernière année d’un contrat qui lui rapporte 5,7 millions $ par saison.

Pour le chroniqueur Tony Marinaro, il n’y a pas de doute que le CH doit compléter cette transaction s’il devait y avoir un intérêt réel du côté des Capitals.

«Anthony Mantha, j'ai toujours vraiment aimé le "package" (l'ensemble de ses qualités), six pieds et cinq, il est fort et la rondelle, il la lance et il est capable de traverser un mur, 50 buts à deux reprises dans la LHJMQ», a-t-il expliqué, jeudi, à «JiC».

«Ce serait un échange de mauvais contrat, un gars qui en arrache contre un gars qui en arrache, a-t-il ajouté. Par contre, s'il y a un moment pour aller chercher Anthony Mantha, qui est à sa dernière année de contrat, le "timing" n'a jamais été meilleur.»

Voyez l’ensemble de la discussion en vidéo principale.