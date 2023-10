Grand Prix du Mexique: Lance Stroll n’a plus rien à perdre

Après avoir nagé en eaux troubles pendant plusieurs semaines, voire des mois, Lance Stroll a retrouvé un peu de joie en Formule 1 à Austin et entend s’en servir pour connaître une bonne fin de saison.

Au Grand Prix des États-Unis, le week-end dernier, le Québécois a terminé septième, soit son meilleur résultat depuis avril. Pourtant, rien ne laissait croire un tel dénouement puisque le pilote d’Aston Martin amorçait l’épreuve de la ligne des puits.

Conduisant une voiture qui devait composer avec plusieurs problèmes, Stroll a finalement hérité d’une monoplace compétitive le dimanche. Il a bien évidemment remercié ses mécaniciens.

«Dès que nous avons fait ces changements, la voiture était bien plus facile à conduire et je crois que notre course de dimanche a vraiment démontré que les améliorations fonctionnaient. J’avais bien plus d’adhérence, surtout dans les virages, et ça faisait en sorte que je pouvais dépasser des voitures que j’avais de la difficulté à passer dans les dernières courses», a-t-il expliqué jeudi sur le site web de son équipe.

«Il y a définitivement de l’optimisation à faire, et avoir plus de temps d’entraînement au Mexique aidera, mais je suis convaincu que nous allons dans la bonne direction», a ajouté Stroll, conscient que son écurie était entrée en mode «rien à perdre, tout à gagner».

Un ultime effort

Le numéro 18 participera au Grand Prix du Mexique, en fin de semaine, avec l’esprit plus libre. C’est la dernière ligne droite d’une très longue campagne, que Stroll croit réussie malgré ses problèmes.

«Lorsque vous prenez le contexte de l’histoire de l’écurie, cette saison a été bonne. Nous avons effectué d’immenses progrès par rapport à l’an dernier. L’équipe a livré une très bonne voiture qui nous a permis de compétitionner à l’avant du peloton», a rappelé celui qui n’est pas encore monté sur le podium en 2023.

«L’objectif est de toujours pousser pour plus. Nous avons quatre courses à faire, incluant un week-end sprint, alors il y a encore beaucoup de points à aller chercher, a rappelé Stroll, qui figure au 11e rang du classement des pilotes. Nous avons connu quelques courses difficiles depuis la pause estivale, alors je serais heureux si nous pouvions terminer la saison avec de bonnes performances.»

En plus, l’épreuve mexicaine sera disputée pendant un jour bien spécial pour le Montréalais... de bientôt 25 ans.

«Cette course tombe généralement autour de mon anniversaire, alors c’est un vrai bonus de pouvoir manger du gâteau au chocolat ici», a-t-il lancé.