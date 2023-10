Un objectif clair chez les Alouettes

Avant de disputer la demi-finale de l'Est contre les Tiger-Cats de Hamilton le 4 novembre, les Alouettes devront conclure leur saison régulière contre ces mêmes T-Cats ce samedi au Stade Percival-Molson. Même si le premier des deux affrontements a beaucoup moins d'importance que le second, l'équipe n'entend pas lever le pied pour autant.

«L'objectif, c'est d'être dans une lancée avant d'aller en éliminatoires. C'est important pour le moral», a fait valoir le maraudeur québécois Marc-Antoine Dequoy, mercredi à l'entraînement.

«C'est certain que ça ne va rien changer si on gagne ou on perd. Mais le football, c'est un sport de momentum. C'est important d'aller chercher la victoire et de donner le ton pour la suite.»

Le désir de gagner est bien présent, mais l'équipe voudra aussi éviter les blessures à la veille des éliminatoires.

Les Moineaux ne pourront pas se permettre de donner congé à bons nombre de vétérans pour des questions de plafond salarial. L'entraîneur-chef Jason Maas entend tout de même répartir le temps de jeu différemment, à commencer par celui de son quart-arrière partant Cody Fajardo.

«Cody va débuter le match, c'est ce qui est prévu dans notre plan. Mais on va aussi donner du temps de jeu ensuite à Caleb Evans et Davis Alexander», a précisé le pilote des Alouettes.

«Nous avons eu une pause la semaine dernière et je veux garder tout le monde sur le qui-vive. On a disputé l'un des entraînements les plus physiques de la saison aujourd'hui. Il n'y a pas de relâchement.»

D'ailleurs, les joueurs également souhaitent terminer la saison régulière du bon pied.

«Je m'attends à jouer tout le match. C'est important pour moi de jouer la saison au complet. J'aimerais mieux être sur le terrain que sur les lignes de côté», a conclu Dequoy.

