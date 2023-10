Matheson, le nouveau... Gaston Gingras?

Le défenseur Mike Matheson a certainement inscrit l’un des buts de l’année pour les Canadiens, mardi soir, contre les Devils.

Certes, la saison est encore jeune, mais la manœuvre et l’explosion sur patins du Québécois ont complètement décontenancé la défense des Devils. C’était de toute beauté.

Au lendemain de la belle pièce de jeu du Montréalais, le chroniqueur Tony Marinaro n’a pas tari d’éloges à son endroit lors de son passage à «JiC».

«Difficile de marquer un meilleur but que ça», a-t-il déclaré.

«Je lance la question : Mike Matheson, c’est le défenseur du Canadien qui patine le mieux depuis...? Je vais y aller avec Gaston Gingras», a ajouté le chroniqueur.

Pour les amateurs plus jeunes, Gingras est un ancien défenseur québécois qui a porté les couleurs du CH en deux occasions, de 1979 à 1983, et de 1985 à 1988, amassant au passage 136 points en 247 avec la formation montréalaise.

Surpris par cette déclaration, l’animateur Jean-Charles Lajoie a néanmoins indiqué que «Gaston était un bon patineur, qui avait un bon "slap shot", d'ailleurs».

«Gaston, ça avait l’air tellement facile sur patins, pour lui, a rétorqué Tony. C’est comme s’il ne patinait pas, mais qu’il glissait sur la glace. C’est ce que Matheson fait. C’est du "Disney on Ice", c’est quelque chose.»

Il a aussi été question, durant son intervention, de l’impact indéniable de la blessure de Kirby Dach sur les performances de l’équipe, du travail du jeune Rafaël Harvey-Harvey aux côtés de Nick Suzuki et Cole Caufield, et de la saga entourant le journaliste montréalais Jérémy Filosa et la MLS.

Voyez son segment en vidéo principale.