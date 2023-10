La retraite attendra pour Bartolo Colon

Le lanceur Bartolo Colon, dernier membre des Expos de Montréal encore actif, vient d’être repêché à l’âge de 50 ans.

Le Dominicain a été repêché avec le 16e choix de l’encan de la ligue Baseball United. Il a été choisi par les Monarchs de Karachi, une ville du Pakistan.

Le nouveau circuit a notamment été fondé par les anciens joueurs-vedettes Mariano Rivera et Barry Larkin. Il comprendra quatre équipes et tentera de faire découvrir le baseball au Moyen-Orient. Les autres équipes sont les Cobras de Mumbai, les Wolves de Dubaï et les Falcons d’Abu Dhabi.

Colon a amorcé sa carrière dans le baseball majeur en 1997 et l’a quitté en 2018. Pendant cette très longue carrière, l’artilleur a porté les couleurs de 11 équipes, dont les Expos en 2002.

Après les ligues majeures, le vétéran a joué pour un club de son pays natal et a aussi évolué dans une ligue professionnelle mexicaine. Il avait annoncé sa retraite le 2 juin dernier.

Colon sera dirigé par l’ex-joueur d’arrêt-court Miguel Tejada chez les Monarchs.

Par ailleurs, le Québécois Louis-Philippe Pelletier a été repêché en septième ronde par les Wolves. Ce dernier a porté les couleurs des Aigles de Trois-Rivières lors des deux dernières saisons.