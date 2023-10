Félix Auger-Aliassime ne s’éternise pas

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a aisément remporté son premier duel en simple au tournoi de tennis de Bâle, mercredi.

Le 19e joueur au monde a défait le Suisse Leandro Riedi en deux manches de 6-3 et 6-2. Le duel n’a duré qu’une heure et 16 minutes.

«FAA», qui est la sixième tête de série de l’événement, a brisé le détenteur du 169e rang sur l’échiquier mondial à quatre reprises. Auger-Aliassime a cependant connu des ratés avec son service, lui qui n’a réussi que 55% de ses premières tentatives. Il a toutefois été brisé juste une fois.

Le Montréalais de 23 ans a réussi six as et 15 coups gagnants. Il a aussi commis seulement six fautes directes.

Auger-Aliassime est le champion en titre à Bâle. Le représentant de l’unifolié avait amorcé la compétition en baissant pavillon en double. Son partenaire, Sebastian Korda, et lui se sont inclinés en deux manches de 6-2 et 6-4 contre Austin Krajicek et Ivan Dodig.

Au prochain tour en simple, le Montréalais de 23 ans se mesurera au Néerlandais Botic van de Zandschulp. Les deux hommes ont remporté chacun une victoire dans leurs deux affrontements en carrière sur le circuit de l’ATP. C’est le 65e joueur au monde qui a remporté la dernière confrontation, soit un trois sets de 7-6(4), 6-7(4) et 6-3 à l’édition 2022 du tournoi d’Indian Wells.