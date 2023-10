Ducks: Un rappel à l’ordre pour Trevor Zegras

Le nouvel entraîneur-chef des Ducks d’Anaheim, Greg Cronin, ne laissera de passe-droit à aucun de ses joueurs, et il l’a montré lors de la victoire des siens 3 à 2 face aux Blue Jackets de Columbus, mardi soir.

En effet, la vedette en attaque de l’équipe, Trevor Zegras, a été relégué eau banc par Cronin pour l’intégralité de la troisième période, ainsi qu’en prolongation. Son dernier passage sur la patinoire a eu lieu en toute fin d’engagement médian.

Mais comment diantre a-t-il pu être laissé de côté, surtout que son équipe tirait de l’arrière avec cinq minutes à faire à la rencontre? Plusieurs pensaient que c’était dû à une blessure, mais que nenni. Cronin a tout simplement voulu passer un message à son jeune joueur.

«Il a eu quelques revirements juste avant d’être laissé sur le banc, et Cronin a dit, essentiellement: "Je t’ai averti par rapport à ça et c’est comme ça que ça va se passer.” [...] Je pense que les Ducks ont très clairement indiqué à Zegras comment les choses vont se passer et ils ne reculeront pas», a déclaré le réputé journaliste Elliotte Friedman sur les ondes de Sportsnet 590 The FAN, mercredi.

Zegras a terminé sa soirée de travail avec un temps d’utilisation de 12 min 26 s. Cette saison, le neuvième choix au total du repêchage de 2019 n’a récolté qu’une aide en six rencontres.

