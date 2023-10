Match 7 entre Rangers et Astros à TVA Sports

Les partisans de baseball ne pourraient être plus gâtés. Les Astros et les Rangers se disputent lundi soir un septième et ultime match en série de championnat, avec un billet pour la Série mondiale à l'enjeu.

Ce match décisif sera présenté à compter de 20h.

À lire aussi: Les Rangers forcent un match ultime!

L’équipe gagnante aura rendez-vous avec les Diamondbacks de l’Arizona ou les Phillies de Philadelphie. La série de championnat de la Ligue nationale se poursuivra quant à elle mardi au Citizens Bank Park.

Après avoir pris les devants 2-0 dans la série, les Rangers avaient vu leurs puissants rivaux faire tourner le vent de bord en remportant les trois matchs suivants.

C'est Max Scherzer (13-6, 3,77 MPM) qui sera sur le monticule pour les Rangers, qui tenteront de remporter une quatrième victoire à l'étranger dans cette série.

Les Astros feront de leur côté confiance à Cristian Javier (10-5, 4,56 MPM).