Coupe Davis: trois Québécois en action

Tennis Canada a annoncé la composition de son équipe pour les Finales de la Coupe Davis, et les Québécois Félix Auger-Aliassime, Gabriel Diallo et Alexis Galarneau seront de la partie.

Ils seront accompagnés de Milos Raonic et Vasek Pospisil pour cette compétition qui sera tenue du 21 au 26 novembre en Espagne.

Le Canada a remporté l’édition 2022 de la Coupe Davis. L’équipe du capitaine Frank Dancevic tentera de devenir la première formation à triompher deux ans de suite depuis la Tchéquie en 2012 et 2013.

«Je suis honoré et ravi d’être le capitaine d’une si grande équipe pour une autre édition des Finales de la Coupe Davis, a déclaré Dancevic dans un communiqué publié lundi. Après avoir vu ce que ce groupe était en mesure de faire au cours de la phase de groupe, remportant notamment trois rencontres, et avec les ajouts de Milos et de Félix, nous sommes confiants que nous avons ce qu’il faut pour remporter un deuxième titre mondial d’affilée.»

Auger-Aliassime participera à la Coupe Davis pour une sixième fois. Il y a maintenu un dossier de neuf victoires et quatre défaites. «FAA» a notamment signé huit gains de suite pendant le triomphe du Canada en 2022.

De son côté, Raonic portera les couleurs de l’unifolié pour la Coupe Davis pour la première fois depuis 2018. Diallo et Galarneau en seront respectivement à leurs quatrième et cinquième participations à l’événement. Ils sont installés aux 133e et 185e rangs sur l’échiquier mondial.

Le Canada affrontera la Finlande en quart de finale. Ce duel sera présenté le 21 novembre.