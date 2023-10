Paris sportifs: les meilleures offres de lundi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du lundi 23 octobre qui valent le détour.

Hockey: Canadien de Montréal c. Sabres de Buffalo

Crédit photo : Getty Images via AFP

La seule affiche de la soirée dans la Ligue nationale de hockey (LNH) oppose le Canadien de Montréal aux Sabres de Buffalo. Les deux formations connaissent un début de saison assez similaire, mais ce sont les hommes de Martin St-Louis qui sont les négligés dans le duel. Jusqu’à maintenant, l’attaque des Sabres a été plutôt faible, n’inscrivant que 12 buts en cinq rencontres. Face à une équipe montréalaise inexpérimentée en défense, le club de Buffalo pourrait bien en profiter pour aller inscrire plusieurs buts.

Prédiction: Les Sabres marquent plus de 3,5 buts dans le match – 1,74

Soccer: Tottenham c. Fulham

Crédit photo : AFP

Avec une victoire, Tottenham s’emparerait de la première position du classement dans le championnat anglais. Si le club connaît effectivement un excellent début de saison, il n’a pas l’habitude d’être flamboyant. En effet, les «Spurs» ont l’habitude de gagner des matchs serrés depuis le lancement de la campagne, et ça ne devrait pas être différent face à Fulham. D’ailleurs, deux buts ou moins ont été inscrits lors des quatre dernières oppositions en Premier League (PL) entre les deux équipes.

Prédiction: Moins de 2,5 buts dans le match – 2,50

Baseball: Diamondbacks de l’Arizona c. Phillies de Philadelphie

Crédit photo : Getty Images via AFP

À domicile, les Phillies ont l’opportunité de gagner la série de championnats dans la Nationale face aux Diamondbacks en signant un gain lors du match six, et accéder par le fait même à la série mondiale. Même si l’Arizona a remporté deux matchs dans ce duel, il faut dire que ça a été très difficile. Lorsque les «D-Backs» ont perdu, ce fut souvent avec une marge importante. Philadelphie est clairement supérieur, et si l’on se fie aux derniers matchs, les hommes de Rob Thomson devraient s’imposer avec la manière.

Résultat: Phillies de Philadelphie –1,5 – 2,15