Football RSEQ: Le Rouge et Or dispose du Vert & Or par la marque de 27-7 pour clore la saison régulière avec une fiche de six victoires et deux revers

Dans un match qui ne passera pas à l’histoire, le Rouge et Or de l’Université Laval a disposé cet après-midi au PEPS du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke par la marque de 27-7 devant une foule de 14 851 spectateurs.

Le Rouge et Or conclut le calendrier avec une fiche de six victoires et deux revers au 2e rang du RSEQ. De son côté, le Vert & Or tentera de se glisser dans la danse d’après-saison même s’il est toujours à la recherche d’une première victoire en triomphant des Redbirds de McGill par 13 points lors du dernier duel de la saison, samedi prochain.

«On voulait bien faire les choses, mais c’était prévu qu’on utiliserait nos deux quarts-arrière et, défensivement, on voulait simplement terminer le match, a raconté l’entraîneur-chef Glen Constantin. Avec tous nos blessés sur la ligne, on a joué une défensive de type 30 comme jamais auparavant, mais on n’avait pas le choix.»

La meilleure nouvelle pour les protégés de Constantin est qu’ils bénéficieront d’une semaine de congé avant d’amorcer les éliminatoires le 4 novembre alors que les Stingers de Concordia seront au PEPS.

«Le congé tombe à point, mais il faut comprendre que les blessés ne pourront pas revenir au jeu après trois semaines d’absence comme si de rien n’était, a souligné Constantin. On espère en revoir quelques-uns, mais ce n’est pas comme chez les professionnels.»

«Je ne sais pas si les deux semaines avant la demi-finale seront suffisantes pour retrouver notre synchronisme, mais on n’a pas le choix, de poursuivre le pilote lavallois. On va prendre les bouchées doubles.»

«Parfois on peut penser qu’on va manquer de rythme après deux semaines de congé, mais ça ne changera rien pour nous puisque nous en avons manqué toute la saison», de renchérir le coordonnateur offensif Justin Éthier.

Déjà lourdement décimée, la ligne défensive du Rouge et Or a perdu les services du plaqueur étoile Jean-William Rouleau à mi-chemin dans le match.

Du positif pour le Vert & Or

Dans le camp du Vert & Or, qui essuyait un 7e revers, Mathieu Lecompte voyait du positif. «On s’est placé dans de mauvaises situations cette saison et le Vert & Or s’est mis à douter, a confié l’entraîneur-chef des Renards. On a montré qu’on peut jouer de l’excellent football. Au niveau des statistiques, nous sommes très près et nous avons bougé le ballon, mais nous n’avons pas été capables de capitaliser à la porte des buts. N’eut été des revirements (3), l’issue du match aurait pu être complètement différente. C’est là où le bât blesse.»

Le Rouge et Or a stoppé le Vert & Or à deux reprises sur un 3e essai, dont une fois à la porte des buts, et le demi de coin Jordan Lessard a réussi une interception dans la zone des buts alors que Sherbrooke se trouvait à la ligne de 6. Au total, le Rouge et Or a récolté 429 verges comparativement à 345 pour le Vert & Or.

«On est satisfait de la réaction des joueurs qui ont démontré leur désir de se battre jusqu’au bout, a souligné Lecompte, mais nous sommes insatisfaits de la défaite.»

Changement de quart-arrière prévu

Après avoir complété 12 de ses 18 passes pour 194 verges et marqué un touché, Arnaud Desjardins a cédé son poste à la recrue Victor Charland pour amorcer la deuxième demie.

«C’était prévu, a assuré Éthier. Avant les éliminatoires, on voulait voir Victor en situation de stress. Il a bien fait à Montréal, mais le match était joué quand il est embarqué et il n’y avait pas de pression. Je voulais qu’il vive un peu de stress.»

La priorité d’Éthier était que l’unité offensive évite les revirements. «On a bien protégé le ballon et je suis satisfait. On manque de synchronisme, mais ce n’est pas seulement en raison du quart-arrière. Sur une séquence où Sherbrooke misait sur une couverture zéro, Arnaud l’a bien reconnu, mais le receveur a commis une erreur. On a vécu quelques blessures sur la ligne offensive, mais ce n’est pas une excuse. Nous avons du talent.»

Deux expulsions au 4e quart

Les esprits se sont échauffés au 4e quart. Après un premier essai sur une course d’une verge de Charland, le garde Jean-Antoine Dean-Rios a écopé d’une punition de 25 verges pour rudesse excessive, ce qui a entraîné son expulsion, sa deuxième de la saison.

Il avait aussi été expulsé lors du premier match à Sherbrooke en se portant à la défense de Desjardins. «Je n’ai pas vu ce qui a provoqué sa réaction, mais son geste n’a pas sa place» a résumé Constantin.

Sur le jeu suivant, c’est le demi défensif Marius Massé-Vancelette qui a pris le chemin des douches. Le Rouge et Or s’est retrouvé à la ligne d’une verge et Kalenga Muganda a inscrit le majeur. Une expulsion entraîne une suspension automatique d’un match.

Crédit photo : Photo Didier Debusschère